GFVip, Selvaggia Roma contro le adozioni gay: interviene Tommaso Zorzi

Sono ore difficili per Selvaggia Roma, ex gieffina e influencer, a causa di alcune stories pubblicate su Instagram. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha parlato sui social delle adozioni da parte di omosessuali spiegando di essere contro. Tuttavia, le sue dichiarazioni hanno fatto il giro del web e ad intervenire ci ha pensato anche Tommaso Zorzi, suo ex collega all’interno del reality.

Selvaggia su Instagram: “Ho tanti amici gay ma sono contro le adozioni”

L’ex gieffina, rispondendo alle domande di alcuni follower, ha toccato anche il tema spinoso della genitorialità e delle adozioni. Nello specifico, Selvaggia ha spiegato di non essere favorevole alle adozioni omosessuali poiché secondo il suo pensiero i bambini avrebbero bisogno di due figure, quella della mamma e quella del papà.

“Ho tantissimi amici omosessuali che la pensano come me” ha esordito l’ex gieffina su Instagram. “Mi sento in dovere di dire che un bambino debba avere due figure come una mamma e un papà. […] Quando cresceranno poi saranno loro a decidere di moltiplicarsi o fermarsi e amare il proprio sesso” ha concluso.

Tommaso Zorzi contro Selvaggia Roma: “Mamma e papà non sono sinonimo di bravi genitori”

Il suo ex collega e ora presentatore Tommaso Zorzi ha commentato la vicenda spiegando che spesso mamma e papà non sono sinonimo di qualità. “Le coppie omogenitoriali adottano i bambini che ‘una mamma e un papà’ non hanno voluto o potuto tenere. Dunque le figure ‘mamma’ e ‘papà’ non mi pare siano sinonimo di bravi genitori“ ha esordito il giovane.

“E aggiungo che se io volessi (adottare) un figlio dovrei sottopormi a numerosi esami di idoneità e dovrei inoltre spendere cifre folli. Dunque io quel figlio lo vorrei con tutto me stesso. Gli etero possono rimanere incinta nel cesso di una discoteca per poi spiegare a noi cosa vuol dire essere bravi genitori. Anche no” ha concluso. La maggior parte degli utenti si è schierata a favore delle parole di Zorzi ma in molti hanno difeso Selvaggia dalla gogna mediatica. Per vedere il post, cliccate qui.