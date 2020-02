GFVip, Serena Enardu e la frase shock: “Certe persone dovrebbero essere incendiate!”

In questi giorni, Serena Enardu non sta dando proprio il meglio di sé, tanto da essere richiamata dallo stesso conduttore del programma Alfonso Signorini. Questa notte la donna si è lasciata andare a dichiarazioni molto forti che non sono passate inosservate.

SERENA ENARDU SI CONFIDA CON LICIA NUNEZ E CLIZIA INCORVAIA – Questa notte le telecamere del GFVip hanno ripreso una conversazione molto intima tra Serena Enardu, Licia Nunez e Clizia Incorvaia. L’ex tronista ha svelato all’ex moglie di Francesco Sarcina che lei e Licia sono molto simili caratterialmente poiché in apparenza sembrano fredde ma in realtà sanno amare tantissimo. La Nunez, infatti, ha ricordato il dolce momento con Barbara Eboli, sua fidanzata entrata in casa per una sorpresa. Tuttavia, la donna ha ricordato anche il terribile incontro con la ex Imma Battaglia e di come sia stata male dopo il confronto. Serena, dopo queste dichiarazioni, si è lasciata andare a delle esclamzioni esagerate come “l’entrata di certe persone in casa è talmente deleteria e nociva che bisognerebbe incendiarli”!

IL GFVIP PRENDERÀ PROVVEDIMENTI? – In molti si stanno chiedendo se la produzione del programma deciderà di prendere provvedimenti o almeno richiamare Serena durante la puntata di questa sera. La domanda sorge spontanea: a chi si riferiva la donna? Solo ad Imma Battaglia o anche al fratello di Pago, Pedro? Ricordiamo che l’uomo è entrato in casa per richiamare il fratello e metterlo al corrente di alcuni like di Serena all’ex tentatore Alessandro Graziani.

Per il video cliccate qui.