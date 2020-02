GFVip, Serena Enardu ironizza sulle difficoltà di Andrea Montovoli

L’ingresso in casa di Serena Enardu ha sconvolto gli equilibri degli altri concorrenti. Più volte alcuni inquilini del GFVip si sono lamentati della troppa importanza data alla storia d’amore tra lei e Pago. Ultimamente, infatti, pare che nella casa esistano solo loro e qualcuno ha iniziato a storcere il naso!

ANDREA MONTOVOLI SI LAMENTA PER NON AVER RICEVUTO NESSUNA SORPRESA – Andrea Montovoli è da tempo insofferente e, dopo non aver ricevuto nessuna sorpresa dalla fidanzata a San Valentino, si è lamentato parecchio.

“Se mi gira il c***o, io esco lunedì. Ve lo dico. Tu Fabio (Testi) cercavi la nomination? Ti capisco adesso” ha borbottato Montovoli. “Stasera per me è stato un San Valentino di m***a! Non c’è stato niente per me. Nessuna risposta alla mia lettera. Loro sanno tutto, hanno i recapiti, ma questa persona non ha scritto niente” ha tuonato il gieffino. Nel frattempo qualcuno in casa ha ironizzato sulla sua particolare condizione.

SERENA ENARDU IRONIZZA SULLE DIFFICOLTÀ DI ANDREA MONTOVOLI – Serena Enardu, assieme all’inseparabile Antonella Elia, si è messa a ironizzare sulla particolare condizione economica di Andrea Montovoli, un gesto davvero di pessimo gusto.

“E come mai non va via? Forse gli servono quattro soldi. Tra il dire e il fare c’è di mezzo l’euro!” ha affermato la Enardu ridacchiando con la sua amica. Cosa ne penserà Andrea di queste parole sul suo conto?

ANDREA MONTOVOLI SVELA UN SEGRETO A PAOLO CIAVARRO – Tuttavia, Montovoli ha deciso di rivelare un grande segreto al suo fedele amico Paolo Ciavarro. Il ragazzo ha deciso di rivelare un aneddoto del suo passato che sapevano in pochi, solo della famiglia. Paolo, tuttavia, ha capito subito che si trattava di tossicodipendenza così ha risparmiato ad Andrea di confermare il tutto davanti alle telecamere.

“Se faccio questa scelta mi libero dell’ultima chiave perché 17, 18 anni fa non ho potuto liberarmi di questo. Mi libererò appena me ne andrò… però lo capisci, se provi. È legata alla libertà, Paolo. È una cosa molto brutta che non auguro a nessuno ma mi ha cambiato la vita. È successo 17 anni fa, avevo 18 anni. è successo a San Valentino. Mio padre era già da un paio d’anni che non c’era più ed io facevo tante ca**ate. Perdi la testa forte e lì vai un po’ in break. È grazie a quello se ho iniziato a recitare” ha svelato Andrea Montovoli. “Mi sono fatto un’idea, forse ho capito […] Io ce l’ho in famiglia: mia mamma. Mia madre ha scritto un libro dopo trent’anni per raccontare… diciamo quindi che so” ha continuato Ciavarro. La madre Eleonora Giorgi, infatti, ha pubblicato un libro proprio sulla sua esperienza con la tossicodipendenza.