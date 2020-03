GFVip, Serena Enardu: “Sposerei Pago anche adesso”

Serena Enardu, uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, ha dovuto fare i conti con la realtà e con il pensiero dei telespettatori. Purtroppo la donna ha ricevuto parecchie critiche ed è stata accusata di cercare solo visibilità. La Enardu è stata intervistata a Verissimo e ha difeso il suo percorso all’interno della casa del GFVip.

L’EX TRONISTA SI DIFENDE DALLE CRITICHE – “Il mio ingresso al Gf Vip è stato un po’ frainteso. C’è un pregiudizio da parte del pubblico che pensa che in quella situazione ci si vada solo per visibilità. Io ci sono andata solo per Pago. All’inizio il pubblico aveva deciso di lasciarmi fuori dalla Casa e io ero d’accordo. Poi, però l’ho visto sofferente e a quel punto ho deciso di entrare. Avevo paura che potesse autoconvincersi di non volermi più e iniziavo anche a provare un po’ di gelosia verso le altre concorrenti” ha dichiarato Serena Enardu a Silvia Toffanin.

IL RAPPORTO CON PAGO – “Molte volte con Pago abbiamo parlato di matrimonio, ma avevo sempre paura perché lo vedevo solo come la firma di un contratto. Oggi, però, metterei subito quella firma per poter essere sicura che sia mio” ha svelato l’ex tronista. Perché Pago e Serena non hanno mai avuto un figlio in sette anni di relazione? Lo spiega Serena: “Il padre di mio figlio mi ha lasciata al primo mese di gravidanza, non abbiamo più rapporti. Così il pensiero di avere un altro figlio mi spaventava a morte. Pago lo avrebbe voluto, come lo avrei voluto anch’io, però poi le esperienze ti mettono nelle condizioni di non vivere più veramente ciò che vuoi ma ciò che ti conviene. Fai delle scelte razionali. Prima di Pago avevo addirittura pensato di fare l’inseminazione artificiale, ma l’idea mi spaventava. Avere un figlio da un rapporto finito è stata una scelta da donna forte, ma anche da donna egoista”.

SERENA ENARDU HA TRADITO PAGO DOPO TEMPTATION ISLAND? – Dopo la fine del programma, Serena ha ammesso di aver rivisto Alessandro Graziani, ora corteggiatore, tuttavia, ha dichiarato di non provare nulla.

“Dopo Temptation Island Pago ha sofferto moltissimo. Non voglio sapere se sia stato con altre persone.Io avrei voluto innamorarmi di Alessandro, così avrei messo fine a un rapporto. Invece mi sono solo divertita, Alessandro l’ho visto dopo Temptation. Dovevamo capire se poteva esserci qualcosa tra noi. Poi Pago ha iniziato a mancarmi moltissimo. Quello di Temptation è stato un incidente, che non può essere paragonato a sette anni di vita insieme. Io non l’ho mai tradito e sono sicura neanche lui me, ci metterei la mano sul fuoco” ha spiegato la Enardu.

LE CONDIZIONI DI SALUTE DEL PAPÀ – “Mio padre aveva un carcinoma, lo hanno operato e aveva le metastasi. Quando sono uscita aspettavo di leggere il referto. Ora sta meglio! Prima doveva fare la terapia ogni 21 giorni, invece ora ha il prossimo controllo a maggio” ha chiarito l’ex tronista.