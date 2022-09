GFVip, si avvicina il matrimonio di Francesca Cipriani: Alfonso Signorini sarà il testimone

Francesca Cipriani è pronta per convolare a nozze con il suo compagno Alessandro Rossi, ormai manca veramente poco. La soubrette ha annunciato che il matrimonio si terrà a fine anno ma ha preferito non svelare per il momento la data ufficiale.

Un testimone d’eccellenza

La spumeggiante soubrette non ha rivelato sui social la data delle nozze ma ha annunciato chi sarà il suo testimone: Alfonso Signorini. La motivazione sembrerebbe essere quasi scontata poiché il conduttore e giornalista l’ha invitata per la seconda volta al GFVip e proprio in casa ha ricevuto la proposta dal compagno.

Si tratta, quindi, di un altro ruolo importante per Signorini, il quale ha avuto l’onore di fare da padrino di battesimo a Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Il matrimonio di Francesca Cipriani sarà in grande, proprio come la sua personalità: sono previste 200 persone e tanti ex colleghi della casa.

Tra gli ospiti, infatti, ci saranno Raffaella Fico, le sorelle Selassié, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Federica Calemme, Giucas Casella e Katia Ricciarelli. Questo vuol dire che Lulù e Manuel si rivedranno dopo la burrascosa rottura.

Secondo alcune indiscrezioni, Francesca e Alessandro hanno optato per una cena a base di specialità italiane di varie Regioni. I futuri sposi, di fatti, sono amanti della buona cucina, condividono questa grande passione da sempre, pertanto molto probabilmente si sposeranno con una cerimonia serale.