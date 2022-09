GFVip, Signorini conferma Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorgé come conduttori del GFVip Party

Alfonso Signorini ha confermato la presenza dei due ex gieffini su Instagram

Ci siamo, il GFVip 7 sta scaldando i motori ed è pronto per fare compagnia ai telespettatori per i prossimi mesi invernali. Alfonso Signorini sta selezionando con cura ogni membro del cast, anche quello del GFVip Party, format in onda su Mediaset Infinity.

Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorgé nuovi conduttori

La notizia era nell’aria già da luglio quando TV Blog lanciò la notizia. Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorgé saranno i nuovi conduttori del format online. Tuttavia, per tutta l’estate i protagonisti non hanno commentato, confermato o smentito.

A togliere ogni dubbio, però, ci ha pensato il capitano del reality, il quale con uno scatto su Instagram ha confermato la presenza dei due giovani. “GFVipParty è qui la festa” ha commentato Alfonso Signorini sfoggiando assieme a Pierpaolo e Soleil dei grandi sorrisi.

Si parte il 19 settembre

La nuova edizione del Grande Fratello Vip partirà il 19 settembre e ad affiancare Signorini ci saranno nuovamente Sonia Bruganelli come opinionista e Orietta Berti al posto di Adriana Volpe. La pagina ufficiale del reality sta continuando ad aggiornare i telespettatori e lasciare qualche indizio sull’identità dei nuovi concorrenti.

Tuttavia, al momento si hanno poche ufficialità come ad esempio Giovanni Ciacci, il quale ha dichiarato di essere sieropositivo e di voler portare questa tematica in tv: “Adoro!!! Accenderò un faro su questa malattia e sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma seguitissimo di prima serata”.