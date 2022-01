GFVip, Signorini non chiama il prete per Alessandro Basciano: preghiere nel letto con Sophie

Alessandro Basciano in questi giorni ha dato il meglio di sé e si è reso protagonista di un episodio che agli occhi dei telespettatori è sembrato divertente. Tuttavia, per lui si è trattata di una questione molto seria e che ha cercato di risolvere nel migliore dei modi. Andiamo per gradi e vediamo cosa è successo.

Litigi con Sophie: lei toglie la sua roba dalla camera

La sua relazione con la giovane Sophie Codegoni sta registrando decisamente molti alti e bassi, forse più bassi. I litigi ci sono e spesso diventano anche pesanti per il pubblico che li guarda. Qualche giorno fa, infatti, la coppia ha litigato pesantemente, tanto da spingere Sophie a preparare la valigia del suo ragazzo e sbatterlo fuori dalla camera.

In quel frangente, Alessandro ha giurato su suo figlio che non avrebbe mai più dormito in quella camera e da quel giuramento è successo il dramma. La Codegoni, infatti, a seguito di quella frase pronunciata ha sottolineato: “Domani lui sarà il primo che si pentirà perché ha giurato e non si può tornare indietro ad un giuramento così”. Così è successo.

Un prete per Basciano?

Alessandro è disperato e non ha intenzione di dormire con la ragazza fino a quando non incontrerà un prete. “Ci sarà un prete qui vicino dai” ha esordito Basciano parlando con Manila, Barù, Giucas e Davide. Pronta la risposta della Nazzaro: “Siamo a Roma, c’è il Vaticano, sai com’è, magari passa anche il Papa. Secondo me Alfonso può chiedere al Papa. Scusa se ridiamo, però…”. La risposta di Alessandro ha lasciato perplessa anche Sophie, la quale confidandosi con Miriana ha sottolineato: “Purtroppo finché non c’è il prete noi non possiamo dormire insieme”.

Tuttavia, Alfonso Signorini si è rifiutato di far entrare un prete nella casa del GFVip, pertanto i due ragazzi si sono dovuti arrangiare. “Ma ti pare che ora ti posso mandare un prete al GF? Vorrà dire che non dormirai più con Sophie!” ha risposto il conduttore. A quel punto, Alessandro ha optato per un piano B: una settimana di preghiera prima di andare a dormire, senza alcol e schifezze. “Lui ha fatto il giuramento. Io non è che devo. Però per solidarietà verso il mio amore faccio anche io questo” ha ribadito la Codegoni.