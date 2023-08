Simone Coccia Colaiuta l’abbiamo conosciuto per le sue particolari dichiarazioni, le ospitate in tutti i salotti della tv, la sua partecipazione al Grande Fratello ma, soprattutto, per la sua storia d’amore con Stefania Pezzopane. Ultimamente l’uomo è stato spesso al centro del gossip, questa volta però per una questione particolare.

Incredibile aumento dei follower

Alessandro Rosica, noto su Instagram con il soprannome investigatoresocialofficial3, ha puntato i riflettori su una questione molto particolare: l’aumento vertiginoso di follower sul profilo di Simone Coccia. Nelle stories pubblicate, si può notare come nel giro di una settimana l’ex gieffino abbia avuto un incremento di oltre 430 mila seguaci su Instagram.

“Mi fanno notare che Coccia ha comprato quasi 500 mila follower arabi e indiani in meno di una settimana” scrive Rosica sul suo profilo. Non è la prima volta che un vip ricorre a questi mezzi per acquisire notorietà, ma così è decisamente troppo.

Ritorno di fiamma con Stefania Pezzopane

Prima della questione follower, Simone Coccia era finito al centro del gossip per aver concluso la sua relazione con Stefania Pezzopane. Tuttavia, nel corso delle ultime settimane, pare ci sia stato un ritorno di fiamma che ha fatto un po’ storcere il naso ai suoi fan.

Molti utenti si sono congratulati con loro, ma in tanti non credono alla veridicità del loro amore. Anzi, la coppia è stata accusata di voler solo visibilità e attirare l’attenzione per non finire nel dimenticatoio.