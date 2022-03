GFVip, Soleil Sorgé colpisce per errore Lulù Selassié: la reazione della principessa fa il giro dei social

Ieri sera nella casa del GFVip è andata in onda l’ennesima tragedia greca di Lulù Selassié, colpita per errore da Soleil Sorgé durante un balletto in compagnia. Cosa sarà accaduto? Perché la princess ha reagito in malo modo? Vediamo cosa è successo.

Il balletto della discordia

Nella serata i concorrenti del reality si sono lasciati andare ad un party. Le ragazze, nello specifico, si sono messe a ballare sulle hit di Jennifer Lopez, Cardi B e Lil Wayne: tante le coreografie, la spensieratezza che però è stata rovinata a causa di un piccolo incidente. Lulù, Sophie, Soleil e Delia si sono spostate in piscina per ballare ed è proprio lì che per errore la Sorgé ha tirato una gomitata sul viso della piccola princess etiope.

A quel punto, Lulù è scappata via piangendo e Jessica l’ha seguita per comprendere la gravità dell’evento. La princess si è diretta in bagno e ha chiesto aiuto alla sorella, la quale ha cercato di tranquillizzare e intervenire: “Lulù ti esce il sangue? Tranquilla bagnati, io vado a cercare il ghiaccio”.

Lucrezia, però, ha addirittura ipotizzato di non poter presenziare in puntata giovedì a causa della gravità della situazione: “Mi sono fatta male ragazza molto, sì mi ha colpita. Aiutami Jessy. Io giovedì non posso essere in puntata. Non hai capito, non posso esserci, no giovedì non vengo, giovedì non potrò venire. Non posso stare in puntata, no non posso! Aiuto, non posso venire giovedì, non posso Jessy, ho il labbro gigante. Jessica no guarda non so cosa fare qui. Mi sta uscendo anche il sangue dalla bocca e dal dente. Prendi il ghiaccio sì portamelo”.

Le parole di Jessica

Chiaramente non si è trattato di un episodio gravissimo, soprattutto perché Soleil non l’ha fatto di certo di proposito. Jessica ha riportato le condizioni di Lulù a Manila Nazzaro e ha commentato: “Sì in effetti ha preso un colpo alla bocca, adesso è in bagno che cerca di lavarsi bene. Ha un labbro gigante, davvero grosso. Le è uscito tutto il sangue dalle labbra, adesso ho chiesto al GF del ghiaccio per fermare tutto. Ora me lo portano e torno da lei per aiutarla”.