GFVip, Soleil Sorgé e Alex Belli si incontrano a Cortina: gelo tra i due

Tempo di reunion a Cortina, o forse no. È quello che è successo a Soleil Sorgé, Alex Belli e Delia Duran a Cortina, per l’evento VIP Champion: gli ex colleghi e protagonisti dell’amore libero del GFVip 6 si sono incontrati dopo un lungo periodo di frecciatine e silenzi sui social.

Incontro a Cortina: gelo tra i tre

Secondo The Pipol, i tre si sono rivisti dopo diverso tempo a Cortina per questo evento ma pare proprio che la reunion non sia stata paradisiaca. Anzi, tra i tre ci sarebbe stato gelo e distanza, nemmeno un saluto: “Assoluta distanza, nessun saluto. Nessun chiarimento e scambi di sorrisi”.

Distacco e fine di un’amicizia

Il distacco tra Soleil e Alex principalmente è avvenuto dopo la fine del GFVip. I due non si sono più visti, non hanno parlato o chiarito ma spesso hanno fatto dichiarazioni su questa storia in alcune interviste. Ad esempio, per il 27esimo compleanno dell’influencer, Alex ci ha tenuto a ribadire a The Pipol di non aver ricevuto l’invito: “Non serve approfondire qualcosa che non c’è. Io e lei siamo in due emisferi diversi, distanti fisicamente, non c’è niente”.

Secondo alcune indiscrezioni, pare proprio che Soleil non sia intenzionata a chiarire il suo rapporto con Alex o con Delia. Infatti, sempre secondo The Pipol pare che “Soleil non abbia alcuna intenzione di chiarire con la coppia Belli-Duran”.

Non è mancato ovviamente il commento ironico di Alex Belli sulla vicenda, sempre attento quando si parla di lui. L’attore e fotografo ha dichiarato: “Ma la domanda è: che cosa “DOVREMMO CHIARIRE”?”.