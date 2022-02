GFVip, Soleil Sorgé e Delia Duran sempre più vicine: “Ti adoro”

Soleil Sorgé e Delia Duran sono sempre più vicine, vuoi per un bicchiere di vino in più o per veri sentimenti. Sta di fatto che le due donne sembrerebbero essere intenzionate a mettere una pietra sopra al caso Alex Belli, di cui si è tanto parlato in questi mesi. Vediamo quindi cosa è successo tra le due in questi giorni.

Amiche nemiche

Ogni volta che il GFVip organizza una festa e mette a disposizione l’alcol, le due si trasformano da nemiche a migliori amiche. Durante l’ultima festa organizzata dalla produzione, le due donne si sono riavvicinate e la Duran ha confessato a Soleil di essere felice di averla conosciuta.

“No vabbè ti dico che sono contenta di averti conosciuta. Io ti adoro. Posso dirti davvero? Te lo giuro, dopo parliamo meglio, ma guardandoti da qui, hai un mondo, c’è un mondo davvero dentro. Sì inizio a capire tutto, dopo però voglio parlarti. Sto iniziando a conoscerti meglio, perché qui dentro sto iniziando a capire tante cose. Il male qui dentro è tanto e ho capito di alcune persone che non posso dirlo. Purtroppo sono stata in silenzio, qui non si può parlare altrimenti le voci girano” ha detto l’attrice venezuelana.

La risposta di Soleil

Di tutta risposta, l’influencer italo-americana non l’ha denigrata anzi, si è messa a ballare con lei e si è dimostrata disponibile a parlare. “Adesso dici che sei anche felice di conoscermi? Inizi a capire quello che ho fatto? Il fatto che è tutto… Non so a cosa ti riferisci, ma non è assolutamente nulla e mi fa piacere che capisci sempre di più.

Magari non conoscendoti prima mi sei sembrata altro. Però adesso è surreale il tutto. Però capisco quello che hai percepito fuori, ma hai fatto bene a voler capire meglio. Ti voglio raccontare alcune cose per fari comprendere meglio. Veramente nonostante tutto voglio che tu abbia un quadro completo” ha risposto.