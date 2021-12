GFVip, Soleil Sorgé e Delia Duran si conoscevano già? Arriva la segnalazione

Il triangolo amoroso tra Alex Belli, Soleil Sorgé e Delia Duran ormai non convince più i telespettatori. O forse, non li hanno mai convinti. Troppa carne al fuoco, troppe cose che non quadrano, sta di fatto che Signorini ne parla continuamente durante le dirette del GFVip. Ad oggi, però, un nuovo retroscena si è abbattuto su di loro, vediamo di cosa si tratta.

Alex confessa a Soleil: “Sono innamorato di te”

In queste ore, l’attore si è dichiarato all’influencer italo-americana, ammettendo di essersi innamorato di lei per la dolcezza ma allo stesso tempo per la determinazione. Parole inaspettate quelle di Alex, soprattutto perché fino a qualche ora prima decantava solo amicizia con la Sorgé. Come se non bastasse, il Belli ha rincarato la dose: “Io e te avremmo creato la storia più bella del GF”. Il che ha lasciato intendere che se non ci fosse Delia, l’uomo si sarebbe lasciato andare molto di più.

Quanto è vera questa storia?

I telespettatori ormai non credono più a nulla, sta di fatto che Signorini sembrerebbe ignorare ciò che circola sui social. Forse perché, senza questa storia, il suo GFVip chiuderebbe i battenti? Attualmente un nuovo retroscena si sta facendo spazio sul web. Amedeo Venza, il quale è sempre molto attento a queste dinamiche, ha lanciato una segnalazione non indifferente e che confermerebbe quello che i telespettatori stanno dicendo dall’inizio: non c’è niente di vero in questa storia d’amore.

Soleil Sorgé e Delia Duran si conoscevano già?

A quanto pare, le due nemiche d’amore già si conoscevano prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. “Soleil e Delia si conoscevano prima del GF Vip! Qualche settimana prima dell’inizio del reality le due promettenti attrici di Centovetrine 2.0 erano a cena insieme CiccioPasticcio e un noto manager di agenzia milanese” ha scritto Venza su Instagram dove comunica con i follower.

Ciccio Pasticcio, come già spiegato in altri nostri articoli, sarebbe Fabrizio Corona, il quale più volte è stato accostato a queste dinamiche del GFVip. “Smontato ufficialmente il teatrino” ha continuato Amedeo. Chiaramente il tutto è da prendere con estrema cautela, ora toccherà capire se e quando Signorini ne parlerà in puntata.