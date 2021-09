GFVip, Soleil Sorgé e il segreto dell’imprenditore russo: “Frequentava anche lui quell’estate oltre a Gianmaria”

La storia tra Soleil Sorgé e Gianmaria Antinolfi continua ad infiammare il web, ma soprattutto a dividerlo. Tanti gli utenti che si schierano dalla parte dell’ex corteggiatrice ma anche tanti dalla parte dell’imprenditore. In queste ore, è stato fatto un altro nome che andrebbe ad arricchire la storia: Boris Lukov. Scopriamo chi è.

LA DISASTROSA STORIA CON GIANMARIA – Non vanno bene le cose con Antinolfi, soprattutto dopo l’ultima diretta andata in onda venerdì. Sorgé ha scoperto diverse dichiarazioni fatte dal suo ex agli inquilini che l’hanno fatta molto soffrire, tanto da piangere (senza lacrime) durante il confronto.

IL TRIANGOLO – Tuttavia, sembrerebbe esserci un terzo nome che si andrebbe ad unire ai due. Soleil ha sempre invocato la sua privacy e questo l’ha fatta infuriare quando Gianmaria ha spifferato della loro storia a diversi amici di Milano. Gabriele Parpiglia, a Casa Chi, ha dato la sua versione dei fatti. Pare che il problema non fosse la privacy, bensì un altro ragazzo!

LE DICHIARAZIONI DI PARPIGLIA – “Diciamo la verità senza possibilità di essere smentiti, perché questa è la verità. Non so perché Gianmaria non l’ha detto. Soleil invocava la privacy per un motivo specifico. Lei aveva una relazione con un bel ragazzo russo facoltoso. Lui si chiama Boris Lukov. La situazione era che tutto accadeva mentre frequentava anche Gianmaria. Quindi ha diviso il suo cuore in due parti. Non riusciva a prendere una decisione. Per questo diceva che voleva vivere la sua storia con Antinolfi in silenzio. Gianmaria ha accettato il compromesso pensando di far innamorare Soleil” ha esordito il giornalista.

“La Sorge ha fatto l’amore con Jeremias Rodriguez sotto le telecamere dell’Isola dei Famosi e poi sentir dire: ‘Voglio la mia privacy’ fa quasi ridere, non regge e non sta in piedi. La verità è che c’è una terza persona. Questo ragazzo si chiama Boris Lukov. Il motivo quindi di questa chiusura non era la privacy violata. Perché parliamo di una ragazza che dopo 4 giorni con Jeremias ha fatto l’amore all’Isola. La verità si chiama Boris. Se ha ancora un legame con Boris non lo sappiamo. Però calcolate che molti viaggi che ha documentato sui social era in compagnia di questo ragazzo molto ricco. Si tratta di una donna che non racconta la verità. Perché prendere per i fondelli i telespettatori invocando la privacy? Prendi per in giro Gianmaria ma non i telespettatori” ha continuato Parpiglia. Insomma, pare quindi che la ragazza abbia diviso il suo cuore a metà, ne parlerà Signorini in puntata?