GFVip, Soleil Sorgé e la trasformazione nel tempo [FOTO]

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è finita ed è ora di tirare le somme. Soleil Sorgé è sicuramente una delle protagoniste indiscusse del programma, ma ve la ricordate qualche anno fa? Nel corso del tempo la 27enne è cambiata molto. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO.

Protagonista del reality

Nonostante l’influencer italo-americana non sia arrivata in finale, è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questa edizione. Forte, carismatica, con un carattere deciso, ha decisamente diviso il pubblico: chi la celebra e chi spera di non vederla mai più in tv.

Troppo tardi! L’influencer appena finito il programma ha preso parte in qualità di giurata alla nuova edizione de La Pupa e Il Secchione, reality condotto da Barbara D’Urso. La sua è una carriera tutta in salita piaccia o no. Ve la ricordate ai tempi di Uomini e Donne? O perché no, ai tempi di Miss Italia? La 27enne ha fatto un grande cambiamento.

Il cambiamento di Soleil Sorgé

La giovane ha debuttato in tv per la prima volta quando prese parte a Miss Italia e successivamente ha partecipato a diversi reality come Uomini e Donne, L’Isola dei Famosi, Pechino Express e infine il GFVip. In Honduras conobbe Jeremias Rodriguez, con il quale ebbe una lunga storia d’amore.

Nel corso del tempo la 27enne è cambiata parecchio e i follower hanno notato un ingrossamento delle labbra. Tuttavia, Sole non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito. Per quanto riguarda il seno, invece, l’influencer sa di averlo piccolo ma ha sottolineato di non volerlo rifare: “Non ho intenzione di farlo, ma se fosse così non comprendo il perché di queste parole, immagino che molte ragazze lo facciano per stare meglio con se stesse, piacersi di più magari. Non siate cattivi, apprezzate la natura ma non denigriamo le scelte altrui per favore. Basta poco per passare da complimento al paragone… e già viviamo in una società che lo fa abbastanza”.