GFVip, Soleil Sorgé fa una battuta su Valentina Nulla Augusti: scoppia la polemica sulla ex fidanzata di Tommaso Eletti

Soleil Sorgé è sicuramente una delle gieffine di questa edizione più pungente e contestata dal pubblico di Canale 5, ma anche quella più amata. Insomma, l’influencer o la si odia o la si ama, non ci sono vie di mezzo. Valentina Nulli Augusti, ex fidanzata di Tommaso Eletti, si è scagliata nuovamente contro di lei per una battuta fatta sul suo conto. Vediamo cosa è successo.

SOLEIL VS VALENTINA – Entrambe con una forte personalità, le due non se le sono mandate a dire quando la Nulli Augusti entrò in casa per chiarire la sua situazione con Tommaso. Tuttavia, il confronto non ha portato risultati positivi, anzi, a distanza di tempo la Sorgé ha tirato una bella frecciatina a Valentina.

Nello specifico, parlando di Halloween, Soleil ha dichiarato ridendo: “Ad Halloween mi vesto dalla ex fidanzata di Tommy”. Questa frase, palesemente ironica ma forse non troppo, ha scatenato l’ira di Valentina, la quale ha risposto stizzita sul suo profilo Instagram. Che sia la volta buona per l’ennesimo confronto in casa?

LA RISPOSTA DI VALENTINA – “L’ennesima dimostrazione di chi è questa ragazza. Alla luce di ciò che ho detto e fatto capire chiaramente in puntata, quantomeno il silenzio sarebbe dovuto essere la scelta più matura e fine da sposare se non si ha la sensibilità di una seppia. Ma come volevasi dimostrare, signori e signore… rullo di tamburi… abbiamo l’ennesima manifestazione di quanto costei sia profonda come una pozzanghera e arida come il deserto. Quando la maschera cade, svela la pochezza imbarazzante di chi si è veramente” ha tuonato la Nulli Augusti su Instagram.

Ora i follower di Valentina chiedono a gran voce di farla entrare in casa come concorrente per smuovere un po’ gli animi. La produzione del GFVip accoglierà questa richiesta?