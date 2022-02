GFVip, Soleil Sorgé fa una rivelazione nella casa: “Il mio primo bacio…”

In questi giorni ha fatto molto discutere il bacio saffico tra Soleil Sorgé e Delia Duran durante il wild party. Sui social si è scatenato davvero l’inferno, soprattutto da parte di chi le ha accusate di aver strumentalizzato l’accaduto. Vediamo quindi cosa è successo e le ultime dichiarazioni dell’influencer italo-americana.

Bacio passionale o no?

Nel corso del wild party, l’influencer e l’attrice moglie di Alex Belli si sono scambiate un lungo bacio che ha fatto sin da subito il giro del web. In molti lo hanno definito un bacio molto passionale, quasi come se davvero ci fosse attrazione fisica tra le due. In puntata Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento ma Soleil ha smentito di aver provato una qualsiasi sensazione per Delia.

Anzi, l’influencer italo-americana ha ammesso di aver tentato l’approccio per provare a smascherare i due coniugi. Tuttavia, parlando con gli altri inquilini, la 27enne ha fatto delle rivelazioni molto interessanti.

Confessioni in casa

“Stare in mezzo ad una coppia mai, non è una cosa per me” ha sottolineato Soleil a Nathaly Caldonazzo, stroncando di fatto l’ipotetica storia con Alex. Nonostante però sia etero dichiarata, la Sorgé ha ammesso di aver baciato delle donne nella sua vita. “Come mai ho baciato una donna? Guarda che in realtà il mio primo bacio è stato con una ragazza“ ha ammesso l’influencer tranquillamente.

“Quella non è una cosa strana per me, era l’ultima delle cose, anzi…è successo più volte. Però con Delia non è stato un bacio passionale” ha detto l’influencer. Le sue parole hanno fatto il giro dei social e in tanti hanno apprezzato la sincerità.