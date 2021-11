GFVip, Soleil Sorgé in lacrime dopo la puntata

La puntata di lunedì sera ha visto come protagonista nuovamente il triangolo Gianmaria Antinolfi – Sophie Codegoni e Soleil Sorgé. Quest’ultima, infatti, è stata ripresa da Alfonso Signorini per una dichiarazione molto forte sul dirigente aziendale campano. Vediamo cosa è successo.

LE PAROLE DI SOLEIL – Parlando con Alex Belli, Davide Silvestri e Katia Ricciarelli, l’influencer italo-americana ha fatto un accostamento alquanto particolare e forte, paragonando Gianmaria ad uno scarafaggio. La dichiarazione non è passata inosservata agli autori, tanto che lo stesso Davide ha subito bacchettato: “Non esagerare!”.

Nello specifico, Soleil ha detto: “Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, che gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano. Ovviamente sto scherzando”. Questo paragone non è affatto piaciuto ad Alfonso Signorini, il quale l’ha richiamata in modo pesante durante la diretta. Addirittura i parenti di Gianmaria vogliono far analizzare questa frase per vedere se ci sono i precedenti per una querela. Insomma, Soleil ne sta collezionando parecchie arrivati a questo punto del gioco.

LA REAZIONE DI SIGNORINI – In puntata, Alfonso ha deciso di affrontare la questione accodandosi al parere di Davide, il quale l’ha subito ripresa spiegandole di non esagerare. Signorini, infatti, l’ha esortata a chiedere scusa: “Io chiedo scusa per avergli dato dello scarafaggio, mi dispiace per aver usato un termine così forte come quel ‘non muoiono mai’. L’acido? Però Alfonso perdonami, ma non era minimamente inteso come buttare l’acido, mi offendo in questo senso. Io lotto contro queste cose. Gli scarafaggi si rafforzano col veleno”.

Pronta la replica stizzita di Signorini: “Chiedi scusa. Se avessimo ritenuto che la cosa fosse stata grave ti avremmo già squalificato”. Nel dopo puntata, Soleil ha avuto un crollo e ha pianto per quanto accaduto: “Il tema dell’acido? La madre di uno dei miei migliori amici è stata aggredita con l’acido e l’ho vissuta in famiglia una cosa del genere, ma ti pare? Non era quello… come lo scarafaggio che gli butti il veleno e si rafforza anziché morire, lo scarafaggio perché è così che si comportano gli scarafaggi. L’unica cosa per la quale mi scuso è per l’averti dato dello scarafaggio ma lo sai, ero in*azzata nera dopo la puntata in quel momento. Si vedeva dalla mia faccia che ero nera”.