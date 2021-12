GFVip, Soleil Sorgé in lacrime per Alex Belli: “Ammetto che fa malissimo”

Serata molto difficile per Soleil Sorgé, influencer italo-americana e attuale gieffina, a causa della sua intricata relazione con Alex Belli. In questi giorni è successo davvero di tutto, andiamo quindi per gradi e vediamo cosa è successo.

La trappola di Soleil

Nella giornata di ieri, l’influencer e l’attore hanno avuto un’accesa litigata proprio per i dubbi sulla veridicità del loro rapporto. La Sorgé, infatti, dopo un momento di ira ha teso una trappola ad Alex Belli, baciandolo appassionatamente e dicendogli: “Lo vedi questo? Lo vedi? È finto come tu lo sei stato con me”. Successivamente Alex si è chiuso in bagno piangendo per la situazione e ha espresso la volontà di tornare a casa.

Delia infuriata chiude con Belli

Nella diretta di ieri sera, Delia Duran è tornata in casa per chiudere la sua relazione con Alex. Alla fine l’attore, che non avrebbe comunque rinnovato il contratto, è stato squalificato per non aver rispettato le norme anti-covid. Soleil si è sentita tradita da lui, si è sentita usata solo per portare avanti lo show all’interno della casa. I dubbi sono tanti, non sappiamo se Soleil fosse a conoscenza di questo ipotetico accordo tra lui e Delia, sta di fatto che ci è rimasta molto male.

Le lacrime di Soleil Sorgé

Una volta finita la difficile diretta, l’influencer italo-americana si è sfogata pesantemente su Alex poiché si è sentita tradita: “Mi sono sentita tradita a livello umano e questo ammetto che mi fa malissimo, non posso farci nulla…”. Secondo la 27enne, l’attore non ha avuto alcun minimo di rispetto per lei e per la sua amicizia: “Con lui avevo messo il cuore e non ha avuto rispetto. Mi ha fatto credere che fosse vero tutto quello che diceva…”.

“Ora andranno a raccontare delle bugie in qualche intervista per fare delle ospitate in tv. Sono disposti a tutto…” ha concluso la ragazza, convinta che rivedremo presto i due in televisione. Anche Jessica, d’altro canto, ha insinuato il dubbio nella testa della collega: secondo la princess, infatti, Alex e Delia hanno architettato tutto prima di entrare nel reality.