GFVip, Soleil Sorgé innamorata? Ecco chi potrebbe essere il fidanzato misterioso

Soleil Sorgé è probabilmente una delle protagoniste più contestate del GFvip e come vi avevamo già anticipato, o la si odia o la si ama. In queste ore, si sta parlando assiduamente di un ipotetico fidanzato che l’influencer italo-americana potrebbe avere fuori dalla casa. Vediamo insieme cosa è successo.

SOLEIL INNAMORATISSIMA – Parlando con altri inquilini del reality, la Sorgé ha dichiarato apertamente di essere innamoratissima. Questa dichiarazione ha lasciato perplessi un po’ tutti gli spettatori, soprattutto per la sua vicinanza con Alex Belli, sempre spacciata per amicizia. Ma di chi sta parlando quindi Sole? A fare luce su questa dinamica Deianira Marzano, esperta di gossip.

SEGNALAZIONI SU SOLEIL – Stando a quanto riporta la Marzano, sono diverse le segnalazioni arrivate sull’influencer, ex di Luca Onestini. A quanto pare, la ragazza fuori dalla casa avrebbe davvero un fidanzato! Ma allora come mai non ne parla mai ed è uscito il discorso solo dopo quasi due mesi dall’inizio del programma?

Deianira, infatti, ha riportato alcuni messaggi sull’ipotetico fidanzato della Sorgé. Il ragazzo si chiama Carlo, è siciliano e pare abbia un’agenzia. Tuttavia, è molto lontano dal contesto televisivo pertanto probabilmente non lo vedremo mai in televisione da lei. In Sicilia pare che lo conoscano tutti poiché organizza eventi anche per resort di lusso.

L’AMICIZIA CON ALEX BELLI – Sole e Alex hanno sempre detto di essere solo ottimi amici e complici, tuttavia, i telespettatori non sono convinti di questa parole. Nonostante Alex sia sposato e lei a quanto pare fidanzata, tra loro c’è comunque una bella sintonia che sembrerebbe sfociare da un momento all’altro in qualcosa molto più simile ad una relazione.