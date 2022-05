GFVip, Soleil Sorgé potrebbe sbarcare in Honduras: i dettagli

Dopo il boom al Grande Fratello Vip, Soleil Sorgé ha presenziato in molti programmi televisivi, uno su tutti La Pupa e Il Secchione Show in veste di opinionista. L’influencer italo-americana ha acquisito molto successo, per questo potremmo rivederla presto all’Isola dei Famosi.

Prolungamento del programma e adii: si corre ai ripari con Soleil Sorgé

Dopo aver annunciato il prolungamento del programma, gli autori hanno visto abbandonare il gioco due protagonisti indiscussi di questa edizione: Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro. La Tavassi ha abbandonato per i figli, Iannoni per l’università. Nonostante le continua pressioni da parte di Ilary Blasi e opinionisti, i due hanno deciso di non continuare questa esperienza e di tornare alla normalità.

Per questo motivo, gli autori si sono dovuti attrezzare per tappare questo enorme buco lasciato dai due protagonisti. Secondo quanto rivela il portale Pipol Reality guidato da Gabriele Parpiglia, Soleil Sorgé potrebbe tornare in Honduras per portare una ventata di freschezza, ma anche per far alzare lo share del programma visto il suo successo al GFVip.

Ma non è tutto perché un’altra ex naufraga potrebbe approdare sull’isola: Vera Gemma. Le due insieme formano un cocktail esplosivo e ne vedremo delle belle se dovessero accettare. Stando a quanto riportato dal portale, Soleil Sorgé aveva rifiutato la proposta ma la produzione deve averla convinta: “Noi l’abbiamo sentita prima di partire e la ragazza ci ha confessato di voler portare leggerezza e godersi questo viaggio come una bella vacanza”. A svelare quanto tempo resterà in Honduras ci ha pensato FanPage: una settimana.

Per entrambe sarebbe un grande ritorno in Honduras da assolute protagoniste: Soleil prese parte al programma nel 2019 assieme a Jeremias Rodriguez, Vera Gemma l’anno scorso.