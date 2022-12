GFVip, Soleil Sorgé prende le difese di Oriana Marzoli contro Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, inizialmente molto amata nella casa del GFVip, sta pian piano perdendo consensi. La giovane si sta inimicando in sostanza tutte le donne della casa e il motivo è molto semplice: la gelosia per il suo nuovo compagno Edoardo Donnamaria. Questa volta, anche Soleil Sorgé ha preso le difese delle altre vippone in casa.

Tutte nemiche

Con Micol Incorvaia non è mai scattato il feeling perché quest’ultima è l’ex fidanzata di Edoardo. Infatti sin da subito la Fiordelisi ha cercato di metterle i bastoni tra le ruote, non riuscendoci perché da quanto si apprende sui social Antonella sta ricevendo parecchie critiche.

Anche con Oriana Marzoli le cose sono velocemente precipitate: da nemiche ad amiche e infine di nuovo nemiche. Prima sembravano andare d’accordo ma dopo alcune rivelazioni di Giaele De Donà, la venezuelana ha scoperto che in realtà la Fiordelisi non è mai stata sua amica.

Il fondo si è toccato nelle ultime ore, quando la Fiordelisi ha imitato Oriana con un siparietto alquanto ridicolo. Vestita in modo provocante e con una parrucca bionda, la Fiordelisi è andata in cerca di Antonino per tutta la casa. Inutile dire che la Marzoli è andata su tutte le furie e gli altri vipponi hanno dovuto dividerle.

Soleil Sorgé prende le difese di Oriana

L’ex vippona e influencer italo-americana, adesso alla conduzione del GFVipParty, con un like tattico su Twitter ha fatto sapere di essere totalmente dalla parte di Oriana. “Mi dispiace solo moltissimo che Oriana abbia assistito a questo schifo. Del resto non commento neanche più, perché sono senza parole” recita il tweet al quale Soleil ha lasciato un like. Ne parlerà Signorini in puntata o finirà tutto come sempre a tarallucci e vino?