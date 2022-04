GFVip, Soleil Sorgé pronta a tornare nel reality?

Soleil Sorgé dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip sta avendo una brillante carriera in televisione. Attualmente sta rivestendo il ruolo di opinionista nel programma condotto da Barbara D’Urso, Pupa e il Secchione Show.

Indiscrezioni sul ritorno al GFVip

In queste ore, si sta facendo sempre più spazio l’idea di rivedere Soleil al GFVip. Il portale Leggo ha lanciato un’indiscrezione: “Su Soleil Sorge si rincorrono diverse voci che la vedrebbero coinvolta in nuovi progetti televisivi… Uno di questi per lei rappresenterebbe un grande ritorno. Si tratta del GF Vip”.

Chiaramente non crediamo affatto che possa tornare come concorrente ma quasi sicuramente come opinionista del programma. La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, non tornerà in veste di questa figura pertanto potrebbe lasciarla proprio alla Sorgé.

Le parole di Soleil sulla D’Urso

“La carriera di Barbara d’Urso è inarrivabile ed è per pochi, ma sto studiando e facendo il massimo per emergere. I frutti piano piano stanno arrivando” ha dichiarato l’influencer a TV Sorrisi & Canzoni.

“Io e Barbara siamo due donne che sanno bene cosa significa stare sul pezzo 20 ore su 24, nel lavoro siamo dei cavalli da corsa. Poi abbiamo entrambe quella punta di sano cinismo che nella vita serve sempre. Perché mi ha scelta per La Pupa e il Secchione Show? Penso proprio per questo mio carattere, per la mia personalità. Sono diretta e sarcastica. Barbara mi ha spesso invitato nei suoi programmi perché apprezza le persone con un carattere pungente” ha detto.