GFVip, Soleil Sorgé rivela: “Quando ho rivisto Carlo…”, poi parla di Alex, della Pupa e il Secchione e delle principesse

Soleil Sorgé ha avuto sicuramente un ruolo da protagonista all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’influencer italo-americana, infatti, attualmente sta lavorando in Mediaset come giurata alla Pupa e il Secchione Show. Tuttavia, l’abbiamo vista anche nel talk calcistico Tiki Taka. La 27enne ha rilasciato una lunga intervista a Chi e fatto chiarezza su alcune questioni.

L’opportunità di Barbara D’Urso

La 27enne ha dichiarato di star vivendo un’esperienza molto felice: “È molto bello, se fossi tornata a casa sarei stata disorientata. Avere un altro progetto mi ha caricata e stimolata. Credo che bisogna cogliere le opportunità quando si presentano. Non è detto che ciò che rifiuti oggi ti venga proposto ancora domani. Mi è capitato di rifiutare programmi, come il Gf Vip in passato, e di essermi pentita. Infatti era il posto giusto per me”.

L’influencer ha parlato anche di Gianmarco Onestini, ex cognato e ora concorrente nel programma condotto dalla D’Urso: “Io, invece, sono contenta di vederlo, lo giudicherò come tutti gli altri concorrenti e so che ci tiene molto a mettersi in gioco, quindi sono pronta a dargli l’opportunità che cerca da anni. Sono stata la prima a spingerlo nel mondo dello spettacolo, dovrebbe essermi grato“.

Sul GFVip: considerazioni su Alex Belli e le Selassié

“Non avevo bisogno di vincere, per me la vittoria è stata farmi conoscere, far emozionare, intrattenere, non nascondermi. Questo era il senso di partecipare al Gf Vip” ha esordito Soleil parlando della sua esperienza nella casa. Su Alex Belli ha sottolineato: “Sono baci dati in momenti opposti, ma anche molto simili. Nella Turandot non era un bacio spontaneo, era la messa in scena di un’opera ed eravamo presi dal ruolo, c’era un mix di affetto e chimica.

L’altro bacio, invece, era uno scacco matto al re, io ho accettato che Alex dovesse andare via, però prima ho voluto fare questa cosa, prenderlo e baciarlo, per dirgli che era stato tutto finto. Mi sentivo tradita. Eravamo sempre stati diretti, ma poi Alex ha iniziato a giocare. Era tutto poco chiaro, ho pensato che volesse far credere di essere innamorato di me. Finché giocavamo ed eravamo amici e c’era “complicità flirtosa” ero tranquilla. Ma, quando mi ha detto queste parole importanti, ho frenato. Mi dava fastidio, però, che dopo, quando è rientrato, abbia cercato di farmi dire che ero innamorata di lui, cercava di arrivare a qualcosa. Se voglio una cosa me la prendo. Sono una primadonna, ma ho dei valori e prima di tutto c’è il valore della sincerità. Mi sono sorpresa di come, per amicizia, io abbia messo da parte l’orgoglio”.

E sulle sorelle Selassié? La Sorgé non ha dubbi: “È piaciuta la fragilità di Lulù, si è aperta molto e fa tanta tenerezza anche il suo essere un po’ un fumetto. Jessica è piaciuta nella scoperta di se stessa, nell’iniziare ad apprezzarsi. E, infatti, ha vinto. Con me sono state carine, affettuose, mi è dispiaciuto vedere, poi, che Clarissa non abbia speso belle parole nei miei confronti, e nemmeno Jessica e Lulù. Credo di aver sempre dato qualcosa di buono a loro”.

Il misterioso fidanzato

Solo dopo alcuni mesi nella casa abbiamo scoperto dell’esistenza di un fidanzato di Soleil. L’influencer ha ribadito più volte di non volerlo coinvolgere in progetti televisivi, infatti, non si è mai visto nemmeno per una sorpresa. Alcuni hanno addirittura dubitato della sua esistenza tirando fuori la storia di Mark Caltagirone con Pamela Prati. Stando a quanto racconta Sole, Carlo esiste e si sono rivisti dopo la fine del programma: “Mi dispiace che sia stata coinvolta una persona seria: non volevo, è stato inevitabile e c’è stata una caccia all’uomo. I miei sentimenti sono gli stessi di quando sono entrata. Uscendo dalla Casa non sapevo cosa avessi dentro, perché il tempo cambia le cose. Ma, quando ci siamo rivisti e sentiti con Carlo, in quel momento è stato come tirare fuori dal congelatore il mio gelato preferito per assaporarne di nuovo quel gusto“.