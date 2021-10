GFVip, Soleil Sorgé smascherata da un audio: “Andiamo a distruggerli”

Sono ore difficili per Soleil Sorgé, attualmente rinchiusa nella casa del GFVip. La gieffina ieri sera ha avuto la fortuna di essere la preferita del pubblico ma fuori dalla casa alcuni suoi conoscenti stanno facendo di tutto per farle cadere la maschera. Protagonista di questa storia il suo ex amico Marco Ferrero, in arte Iconize.

TORNA IL SURGELATO-GATE – In queste ultime ore si è tornati a parlare del surgelato-gate che ha visto Iconize architettare un’aggressione omofoba tirandosi sul viso un surgelato. Il ragazzo andò anche da Barbara D’Urso a chiedere scusa e successivamente si allontanò da Soleil, la quale lo aveva smascherato in pubblica piazza. Tuttavia, in questi giorni è tornato alla ribalta questo argomento. Vediamo perché.

In sostanza, stando a quanto pubblicato da Deianira Marzano e Iconize, la Sorgé avrebbe architettato tutto con lui. Ovviamente la notizia sta facendo il giro del web ma in puntata Signorini non ne ha parlato e quindi attualmente la gieffina ignora ciò che accade fuori. Come se non bastasse, un altro audio ha smascherato la sua amicizia con Dayane Mello.

LE FAN DI DAYANE SOSTENGONO LA GIEFFINA – L’influencer italo-americana ha ricevuto un dolcissimo aereo da parte delle fan di Dayane Mello, attualmente in un reality in Brasile. La ragazza si è molto emozionata e ha ringraziato, tuttavia, un audio sempre pubblicato dalla Marzano metterebbe in dubbio la sua buona fede. Soleil vanta la sua amicizia con la Mello da diverso tempo, ma in quest’audio si sente lei pronunciare delle frasi non proprio amichevoli.

A quanto pare, la gieffina avrebbe voluto partecipare al GFVip l’anno scorso per “distruggere” Tommaso Zorzi e proprio Dayane. “Metti me e lui (ovvero Iconize) nella Casa insieme come unico concorrente e andiamo a distruggere Dayane e Tommaso” disse l’influencer. Come la prenderanno le fan della Mello?