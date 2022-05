GFVip, Soleil Sorgé spiazzata da un fan: ecco la reazione

Da quando è finito il GFVip, per Soleil Sorgé si sono aperte moltissime porte. I fan sono aumentati, le proposte di lavoro pure… Quando aumenta il successo, però, vuol dire dover fronteggiare offese gratuite da parte di haters. Vediamo cosa è successo.

Un fan umilia l’influencer

In queste ore sta facendo il giro del web un video davvero sgradevole di Soleil accerchiata da un gruppo di fan. Tutto è avvenuto nel corso del fine settimana, l’influencer si trovava per strada e ha effettuato una sorta di raduno con alcuni suoi sostenitori. Mentre girava un video per riprenderli tutti, uno di loro ha chiesto se potesse farle una domanda.

L’influencer italo-americana ovviamente ha accettato e a quel punto il ragazzo le ha chiesto: “Come mai dal vivo sei così brutta?”. Questa domanda ha spiazzato Soleil, la quale in una frazione di secondo ha risposto di non avere le luci giuste. L’imbarazzo nel suo volto però faceva da padrone.

La clip è diventata virale e l’hanno pubblicata molti influencer ed esperti di gossip. Tra questi anche Amedeo Venza, il quale non ha proprio gradito l’episodio. Con fare ironico, l’esperto di gossip ha puntualizzato che questa persona non fosse un granché in fatto di bellezza.

Nonostante l’episodio sgradevole, l’influencer italo-americana ha deciso di lasciarsi alle spalle questa faccenda e non commentare l’accaduto.