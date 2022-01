GFVip, Sonia Bruganelli fa infuriare i fan di Jessica Selassié con un like

In quest’edizione del GFVip, le opinioniste creano decisamente più dinamiche rispetto ai concorrenti. In queste ore, infatti, Sonia Bruganelli ha nuovamente attirato l’attenzione su di sé per un semplice like lasciato sui social. Vediamo allora cosa è successo e come mai l’opinionista ha fatto infuriare le fan di Jessica Selassié.

Jessica nomina Barù

Nonostante la più grande delle Selassié non abbia mai nascosto il suo interesse per Barù, la ragazza l’ha nominato esortandolo a darsi una mossa con lei. Tra una battuta e l’altra, infatti, i due si lanciano sempre battutine ma non è chiaro se al nipote di Costantino della Gherardesca piaccia davvero la princess. A nominare anche Barù poi anche Lulù, sorella di Jessica.

Tuttavia, alcuni momenti prima, Nathaly ha sottolineato come Barù difendesse solo Soleil durante i litigi così ha dichiarato: “Adesso sappiamo che è innamorato di lei”. Sonia, allora, ha colto la palla al balzo per esortarlo a darsi da fare con l’influencer italo-americano.

I like della Bruganelli

Dopo la puntata, i fan non hanno potuto fare a meno di notare dei like sospetti dell’opinionista. La moglie di Paolo Bonolis ha infatti concordato sulla questione immunità data sempre a Soleil, soprattutto per interi fandom che si schierano contro l’influencer.

Infine, l’opinionista ha abbracciato il pensiero di un altro utente secondo cui “il branco” avrebbe nominato Barù solo perché la Bruganelli gli ha consigliato di provarci con Soleil.