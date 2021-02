GFVip, Sonia Lorenzini si mostra senza veli (quasi): “Bello poter fare la doccia a casa senza costume da bagno”

Il percorso di Sonia Lorenzini all’interno del Grande Fratello Vip non è durato molto, tuttavia, ha sicuramente lasciato il segno. La ragazza, conosciuta principalmente per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha deciso di pubblicare uno scatto molto intimo su Instagram e ha lasciato i follower a bocca aperta.

IL PERCORSO DI SONIA LORENZINI AL GFVIP – Sonia Lorenzini è entrata nella casa del GFVip creando abbastanza scompiglio a Tommaso Zorzi, uno dei papabili vincitori. L’influencer milanese, in passato, criticò aspramente uno degli outfit di Sonia e pare che la ragazza se la sia legata al dito. Dopo alcuni giorni di guerra, però, i due ragazzi hanno fatto pace e pare che la Lorenzini abbia rivalutato Tommaso in positivo.

Tuttavia, il percorso di Sonia non è durato moltissimo, nonostante fosse molto amica con Dayane Mello, prima finalista in gara. Ad oggi, la Lorenzini è fissa in puntata e si diverte assieme ai suoi ex inquilini a fare dirette nella notte dopo le puntate. In queste ore, Sonia ha pubblicato uno scatto che ha lasciato i follower sconvolti.

LO SCATTO INTIMO DI SONIA LORENZINI – La Lorenzini, reduce da docce e bagni sempre in costume, ha deciso di immortalare un momento particolare della sua giornata. Nello specifico, l’influencer ha pubblicato su Instagram una foto quasi senza veli, reduce da una doccia rilassante. “Quando dopo settimane nella casa, potersi fare la doccia senza costume da bagno diventa un momento da immortalare…” ha scritto la ragazza sul social.

La reazione dei fan è stata molto positiva: i follower di Sonia sono rimasti a bocca aperta e l’hanno inondata di complimenti. “Una dea” scrive una fanpage della ragazza; “Bellissima” continua una ragazza. “Stupenda” scrive un’altra utente, “che fisico stupendo” continuano. Insomma, pare che questa mossa della Lorenzini sia piaciuta parecchio al suo pubblico. Per vedere lo scatto, cliccate qui.