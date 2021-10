GFVip, Sophie Codegoni confusa dopo l’aereo ricevuto da un ammiratore misterioso: niente da fare con Gianmaria?

In queste ultime ore, il rapporto tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi ha preso una piega del tutto inaspettata. La ragazza, convinta del fatto che non avrebbe ceduto ai corteggiamenti dell’imprenditore, si è lasciata andare a teneri abbracci e coccole durante la notte. Alcuni hanno ipotizzato un “copione” ben scritto da Fabrizio Corona, altri invece credono alla buona fede dei due giovani ragazzi.

SOPHIE CONFUSA DOPO L’AEREO RICEVUTO – Nella giornata di ieri, l’ex tronista ha ricevuto un aereo con una dedica particolare. In tanti hanno ipotizzato potesse essere proprio Corona il mandante della dedica. Sta di fatto che la giovane ragazza adesso si sente confusa e ha espresso i suoi pensieri a Miriana Trevisan. Ecco cosa ha detto l’ex tronista, come riporta BlogTivvu:

“Se mi è venuto oggi il pensiero? Tutto il giorno, tutto il santo giorno. Perché il mio pensiero è ‘bene io sono qui dentro, ma quando esco?’. E non è un problema di nessuno, è proprio una cosa mia, che non ho delle risposte dentro di me. Se da fuori ho delle risposte? Non è quello… è che quando sono andata so quali sensazioni c’erano. Qui dentro non vivendo più quelle sensazioni, te le dimentichi quasi. Con Giammy sono stata benissimo ieri, stamattina ti svegli e dici ‘sì, sono stata benissimo, ma…’.

Lui è veramente stato super rispettoso, ci siamo divertiti, c’è una chimica a livello fisico veramente pazzesca, ma… non ho delle risposte dentro di me. Non è una questione mentale, è proprio il fatto che io solitamente non lascio mai le situazioni incerte perché mi piace chiedere e avere tutto chiaro. Non ho avuto il tempo di farlo, quindi sono entrata qui con una incertezza, solo con sensazioni forti. Era ormai una cosa conclusa ma un ricordo positivo di chiusura… Ad oggi ti dico che sto benissimo con Gian ma ho questo pensiero nella testa che mi frulla e mi blocca perché dico, fuori da qui se poi mi tornano quelle sensazioni lì?

Quell’aereo lì mi ha lasciato mille dubbi… mille pensieri, non riesco a capire… La mia domanda è ma dentro di me è totalmente conclusa? E dentro di lui? Non lo so… Perché non ho pensato di chiarire? Perché non pensavo succedesse questo. Di solito se ho un dubbio dentro di me non riesco ad aprirmi con altre persone. Non pensavo potesse succedere che provassi determinate cose con altre persone. C’è questa situazione di incertezza che io non so…”. Cosa ne pensate di queste parole?