GFVip, Sophie Codegoni incidente in diretta: seno scoperto

Buona la prima (o forse no) per Sophie Codegoni, la quale ieri sera ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne è entrata nel reality molto agguerrita e pronta a creare quelle dinamiche che tanto piacciono al pubblico. Tuttavia, ieri sera la ragazza si è resa protagonista di un incidente… particolare.

A SENO SCOPERTO – La 19enne, nella sua prima diretta, ha deciso di indossare una minigonna nera molto corta e una camicia scollata. Un outfit che risaltava il suo fisico scultoreo. Tuttavia, proprio a causa della sua camicetta scollata, Sophie si è resa protagonista di un incidente particolare, che in realtà capita molto spesso.

La ragazza, una volta entrata in casa, ha salutato tutti. Quando si è abbassata per dare due baci di cortesia a Manuel Bortuzzo, la ragazza è rimasta a seno scoperto ma non si è accorta di nulla. La regia non è riuscita a staccare in tempo poiché non era una scena prevedibile. Nulla di grave, cose che capitano ma di certo la Codegoni non si sarebbe mai aspettata di rimanere a seno scoperto in diretta tv.

AGGUERRITA – La ragazza, nel suo video di presentazione, ha dichiarato di essere un vero peperino e di scombussolare gli equilibri della casa. Ha poi fatto riferimento ad Alex Belli e spiegato che è lui che deve stare attento poiché sposato, non di certo lei che è single. Questa dichiarazione ha mandato su tutte le furie Delia Duran, moglie di Alex, la quale è estremamente gelosa.

Cosa accadrà quindi tra i due? Sophie cambierà obiettivo? Aspettiamoci di tutto.