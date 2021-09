GFVip, Sophie Codegoni su Davide Silvestri: “Se dovesse uscire non me ne accorgerei!”

Le dinamiche del Grande Fratello Vip sono ufficialmente iniziate da quando tutti i vip condividono lo stesso tetto. L’ultima diretta, seppur leggermente sottotono, verso la fine ha infiammato il web. Sophie Codegoni in questi giorni ha dato modo di farsi conoscere, vediamo cosa ha dichiarato.

DAVIDE SILVESTRI: CONCORRENTE FANTASMA? – Silvestri sembra non stare particolarmente simpatico ai suoi colleghi gieffini. L’attore, infatti, ha ricevuto diverse nomination lunedì sera e inizialmente non ha preso bene la questione. Subito dopo la puntata, infatti, Davide si è sfogato per il mancato supporto da parte dei suoi compagni di avventura.

A difendere l’attore, però, Alex Belli, il quale ha dichiarato di conoscerlo da diverso tempo e di reputarlo un ragazzo molto ironico che non può essere capito da tutti. “Io lo conosco da tanti anni, è un ragazzo che ha tanto da dare. Ha un’ironia che è difficile da capire e che a me piace molto. Se non hai lo stesso approccio, fai fatica a capire. Non dobbiamo piacerci tutti, non dobbiamo starci tutti simpatici” ha detto Belli a Raffaella Fico e Miriana Trevisan.

La Fico, infatti, ha ammesso che semplicemente lei e Davide si ignorano e non riescono a legare più di tanto. “A lei non piace l’invasione di campo, quando uno le fa troppe domande” ha continuato Belli parlando di Raffaella, la quale ha concordato con le sue parole: “Bravo, mi hai inquadrata bene”.

SOPHIE CONTRO DAVIDE – Più dura, invece, Sophie Codegoni, new entry della casa. La giovanissima ex tronista non ha preso molto bene l’ingresso di Davide Silvestri, con il quale non riesce proprio a legare. “Se dovesse uscire lui non me ne accorgerei” ha tuonato la modella e influencer. Anche Soleil Sorgé dello stesso pensiero: “A pelle a me lui non piace e raramente cambio idea”.