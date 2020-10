GFVip, speranza per Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci?

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono la coppia formatasi quest’anno all’interno del Grande Fratello Vip condotto dal Alfonso Signorini. I due, in realtà, non stanno propriamente insieme, sebbene l’ex velino di Striscia La Notizia sia molto preso dalla ex moglie di Flavio Briatore e conduttrice tv.

In questi giorni, Elisabetta ha dato un freno a questa storia con Pierpaolo e, durante la diretta, ha chiaramente ammesso di non provare dei sentimenti ma solo di avere un’amicizia speciale con lui. Come se non bastasse, l’aereo dedicato alla donna ha fatto capire che qualcuno fuori l’aspetta.

PIERPAOLO PRETELLI NON SI ARRENDE – Nonostante le mille difficoltà, Pierpaolo sembrerebbe non essersi affatto arreso con Elisabetta Gregoraci e ha deciso di tentare il tutto e per tutto. I due sono stati protagonisti di una situazione molto romantica, quasi speranzosa per i fan, tuttavia, c’è un ma…

In giardino fino a notte fonda ci sono state delle romantiche canzoni di grandi artisti italiani che più di un concorrente ha cantato a squarciagola e Pierpaolo ha colto l’occasione per dedicarne qualcuna ad Elisabetta. L’ex velino si è avvicinato alla conduttrice con dolcezza per abbracciarla e cantare con lei queste canzoni ma la Gregoraci più volte ha cercato di allontanarlo imbarazzata dicendogli “Dai smettila”.

Tuttavia, Pretelli non si è arreso e alla fine i due si sono lasciati andare ad un romantico ballo che ha fatto sognare i fan del programma. Elisabetta, però, non lo ha illuso e successivamente si è allontanata di nuovo. Pare proprio che l’ex di Briatore non sia interessata così tanto al collega.