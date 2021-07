GFVip, Stefania Orlando fa chiarezza sulla sua vita privata e su quella professionale: “Mi piace essere corretta”

Stefania Orlando è una delle protagoniste indiscusse di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante non abbia vinto, la donna ha vissuto un momento di seconda popolarità e ha ringraziato Alfonso Signorini per averglielo concesso. In queste ore, la donna ha voluto fare chiarezza sulla sua vita.

LA VOGLIA DI DIVENTARE MAMMA – Stefania ha sempre parlato apertamente del suo accordo con il marito, ovvero quello di non avere figli. Tuttavia, sembrerebbe che i due abbiano cambiato idea perché la Orlando ha ammesso di voler diventare mamma. L’ex gieffina è molto fiera di aver cambiato idea e aver maturato la cosa a piccoli passi, tanto da aver condiviso una parte dell’intervista su Instagram.

La coppia, data comunque la loro età, potrebbe sicuramente ricorrere ad un metodo diverso da quello naturale. Per tale ragione, i due starebbero pensando di adottare un bambino. Tuttavia, questo non è l’unico argomento affrontato dalla donna.

STEFANIA COME OPINIONISTA AL GFVIP? – Se da un lato l’ex gieffina ha parlato della sua sfera personale, dall’altro ha fatto anche alcune dichiarazioni sulla sua professione. Nel dettaglio, pare che Alfonso Signorini le abbia chiesto di prendere il posto da opinionista nella sua trasmissione. La trattativa, però, non è andata a buon fine e in molti hanno “incolpato” la Orlando per questo.

Stefania allora ha deciso di fare chiarezza e spiegare che in realtà il suo incontro con Signorini è stato molto proficuo. Tuttavia, a causa degli impegni vari la donna ha dovuto rifiutare. Nonostante il rifiuto, lei ha ringraziato immensamente il giornalista e ha anche ammesso che le sarebbe piaciuto ricoprire quel ruolo. Infatti, in campo è sceso anche Alfonso il quale l’ha ringraziata.