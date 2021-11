GFVip, Stefania Orlando parla della crisi con suo marito e lancia una frecciatina ad Alex Belli

Stefania Orlando, reduce dalla sua partecipazione a Tale e Quale Show, ha rilasciato una lunga intervista a Chi toccando diversi argomenti. In primis ha raccontato la sua esperienza sulla Rai, successivamente ha fatto chiarezza sul suo matrimonio con Simone Gianlorenzi, ma non sono mancate le frecciatine ai nuovi concorrenti del GFVip.

L’esperienza a Tale e Quale Show

Sulla sua partecipazione al programma di Rai 1, nel quale si è classificata terza, la Orlando ha dichiarato: “Questa è stata un’esperienza bellissima, ma allo stesso tempo molto impegnativa. Come al solito avevo sottovalutato tutto. Tante prove e tantissime ore di trucco. Arrivavo al week end stremata, eppure, quanto mi sono divertita! Però ho iniziato a godermi tutto dalla quinta puntata in poi. Considerando che sono otto…”.

La donna ha anche fatto i conti con l’ansia da prestazione per non deludere il pubblico: “Prima del Grande Fratello mi approcciavo al mondo del lavoro sempre con curiosità. Al massimo stupivo, alla peggio non accadeva nulla. Ora, invece, sento tanta responsabilità. Le dico solo che Carlo Conti, prima di entrare in scena mi diceva sempre: ‘Divertiti e ricorda che stai facendo una prova’. Si rendeva conto che alle prove rendevo molto di più”.

Sul GFVip di quest’anno

Stefania ha speso due parole sull’edizione di quest’anno del GFVip. La donna, infatti, ha dichiarato che prova una strana sensazione nel vedere quella casa abitata da altre persone. “I primi giorni mi faceva strano guardare la Casa che per quasi sei mesi fu la mia. È presto per dire per chi tifo, ma l’incontro tra Giucas Casella e la sua cagnolina mi ha commosso. Non mi convince Alex Belli. Non capisco dove finisca l’attore e dove inizi la persona” ha spiegato la Orlando.

Crisi con il marito?

La cantante e presentatrice ha fatto chiarezza sul suo rapporto con il marito, Simone Gianlorenzi, poiché sul web sono circolate diverse notizie su una presunta crisi: “È vero. Fuori dal reality ho avuto una crisi esistenziale non indifferente. Il ritorno alla normalità mi ha distrutta. E anche con mio marito, una volta fuori, non è stato facile. Ci ho messo tanto. Sono tornata in me da poco. Simone è stato un angelo. E’ stato lì. Ha saputo aspettare. Non ha mai premuto sull’acceleratore. E io, perdendomi, mi sono ritrovata. Il dialogo ha fatto il suo, ma è tutto merito di Simone. Ero io a essere cambiata. Lui è rimasto sempre lo stesso”.