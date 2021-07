GFVip, Stefania Orlando risponde alla frecciata social di Ceniccola: “Non ho mai frequentato persone per essere aiutata”

Nella giornata di ieri, vi avevamo parlato di una frecciatina social lanciata da Alessio Ceniccola a Stefania Orlando. Il ragazzo lo abbiamo conosciuto a Uomini e Donne quando decise di corteggiare Samantha Curcio e di uscire dal programma con lei. In serata, è arrivata la risposta dell’ex gieffina.

LE PAROLE DI CENICCOLA – Alessio, nello specifico, aveva risposto ad alcune domande dei follower. Qualcuno gli ha chiesto cosa pensasse di Tommaso Zorzi e lui ha speso parole molto positive per il 26enne milanese. “Tommaso è intelligente, ha una grande ironia e ha fatto molto bene nel programma” ha spiegato Ceniccola. Tuttavia, ha speso anche delle parole per la Orlando.

Su di lei ha detto che è sicuro una bella donna ma è stata anche molto intelligente ad avvicinarsi a Tommaso Zorzi, in quanto il più forte all’interno del reality. E bene, la viperella non deve aver mandato giù queste parole perché in serata ha deciso di rispondere.

LA RISPOSTA DI STEFANIA ORLANDO – La donna, in serata, ha scritto un lungo posto tra le sue stories di Instagram spiegando di non aver mai avuto bisogno di altre persone per emergere o farsi aiutare. “Nella vita non sono mia stata opportunista, non ho mai frequentato le persone solo perché avrebbero potuto aiutarmi nel lavoro o tornare utili. Figuriamoci in un reality!” ha scritto Stefania.

“Per fortuna chi ha saputo apprezzare la mia schiettezza e sincerità questo lo sa, il resto non conta! Purtroppo tutto è impuro per gli impuri!” ha concluso la Orlando, la quale non ha risparmiato critiche. Vedremo se Alessio deciderà di rispondere ulteriormente o chiuderla qua. Da che parte state?