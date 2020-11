GFVip, Stefano Bettarini affronta Pierpaolo Pretelli: “Hai scritto a Nicoletta dopo Temptation Island”

Ieri sera è andata in onda un’altra diretta del Grande Fratello Vip diretto da Alfonso Signorini. La puntata è stata ricca di emozioni ma, soprattutto, abbiamo visto l’entrata di Giulia Salemi e Stefano Bettarini. Quest’ultimo ha già creato delle dinamiche in casa, dapprima con la sua ex Dayane Mello e subito dopo con Pierpaolo Pretelli.

IL CHIARIMENTO CON DAYANE MELLO – Alfonso Signorini è partito col botto organizzando un confronto molto acceso tra Stefano Bettarini e la sua ex fiamma Dayane Mello. Secondo la donna c’è stata solo una notte di passione, secondo l’ex calciatore no e ha accusato la modella brasiliana di averlo usato per finire sulle riviste di gossip.

Tuttavia, i due pare abbiano chiarito definitivamente la faccenda ripartendo da zero, ma secondo Signorini Bettarini e Mello torneranno sull’argomento più agguerriti che mai. L’ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura ha avuto modo di chiarire anche con un altro concorrente della casa.

PIERPAOLO PRETELLI E I MESSAGGI A NICOLETTA – Stefano Bettarini ha partecipato a Temptation Island Vip con la sua compagna Nicoletta Larini. In quell’edizione, Pierpaolo Pretelli partecipò in veste di tentatore e cercò di avvicinarsi proprio a Nicoletta. Tuttavia, alla fine del programma, Bettarini e Larini uscirono assieme ma, a detta di Stefano, Pierpaolo contattò Nicoletta.

Nella notte, Stefano Bettarini ha cercato il confronto con Pierpaolo poiché infastidito da questo comportamento. “Tu, tu che fai tanto il cucciolone… a fine programma, che si esce insieme, hai scritto in direct alla mia fidanzata: ‘come stai?’ E nel villaggio, quando le hai messo la ghirlanda al collo le hai bisbigliato nell’orecchio: ‘Sei proprio il genere di donna che vorrei avere fuori di qui'” ha esordito Bettarini.

Pierpaolo non si è scomposto di un millimetro e ha svelato di aver scritto a tutte le donne in segno di amicizia: “Ho scritto a tutte le donne del villaggio ‘come stai?’. A tutte: Nilufar, Ursula, anzi mi hanno lasciato il numero di telefono, sono amico con tutte. La frase della ghirlanda era un minimo preparata, giusto per ricambiare che ero stato scelto dalle fidanzate”.

Tuttavia, Stefano ha continuato rivolgendosi a tutta la camera ma Elisabetta Gregoraci ha difeso Pierpaolo: “A me lo fa, a me! Che vado a vedere dietro le curve. Ah, lo hai fatto con tutte? Sei un orsetto premuroso“. Pierpaolo ha inoltre fatto capire che in simili programmi è normale creare delle dinamiche, altrimenti il pubblico rischia di annoiarsi e su questo Bettarini si è trovato d’accordo.

“Allora, sapete bene che al programma devi dare, perché se non dai, capisci bene che… Chi ha fatto televisione lo sa, bisogna dare ai programmi, soprattutto a FA-SCI-NO (il nome della società di produzione di Maria De Filippi). Ottocento autori da una parte, ottocento dall’altra, chi ti martella di qui, chi ti martella di là” ha incalzato Bettarini. “Sei un monello” ha concluso Elisabetta. Tommaso Zorzi ha aggiunto: “Vedi Betta? Appena entrato: pam!”. Stefano Bettarini ha concluso la discussione: “Non sono venuto qui a pettinare le bambole”.