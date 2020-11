GFVip, Stefano Bettarini e Giulia Salemi: flirt in corso?

Tra l'ex calciatore e la modella italo persiana potrebbe esserci un flirt in corso

Stefano Bettarini e Giulia Salemi sono i nuovi concorrenti della casa del Grande Fratello Vip ed entreranno ufficialmente nel reality venerdì 6 ottobre, salvo ulteriori modifiche dell’ultimo minuto.

I due sarebbero dovuti entrare la settimana scorsa assieme a Selvaggia Roma, tuttavia, quest’ultima è risultata positiva al coronavirus pertanto la sua entrata è in stand by per ora.

BETTARINI IN CRISI CON NICOLETTA? – Stefano Bettarini ha già partecipato al reality nel 2016 e poi a Temptation Island con la compagna Nicoletta Larini, molto più giovane di lui e con la sua ex moglie, Simona Ventura, alla conduzione. I due hanno un rapporto molto solido ma pare che in queste ultime ore sia successo qualcosa di strano.

Secondo Giornalettismo, pare che Nicoletta abbia ricevuto dei messaggi su Instagram circa un avvicinamento sospetto tra Stefano Bettarini e Giulia Salemi, i quali si trovano nello stesso hotel in attesa di entrare nel reality. Queste voci hanno parecchio infastidito la stilista toscana, la quale ha deciso di chiedere spiegazioni in merito.

Tuttavia, pare proprio che si trattino di voci infondate perché Nicoletta sempre in queste ore ha condiviso una foto con il suo compagno con scritto “ci siamo scelti”. La conferma è arrivata proprio da Stefano Bettarini, il quale ha commentato con “bla bla bla”. Crisi scongiurata?