Momento delicato per Samantha De Grenet, la quale ha subito uno spiacevole episodio. La showgirl ed ex gieffina, infatti, ha raccontato a Il Messaggero di aver subito un furto abbastanza cospicuo in casa. La donna abita nel quartiere Parioli e condivide l’abitazione con il marito Luca Barbato.

Ladri esperti e tanta paura

Secondo quanto riportato dalla nota testata giornalistica, i ladri in questione sarebbero degli esperti e avrebbero utilizzato un ristorante nei pressi dell’abitazione per entrare nella casa di Samantha. Quest’ultima ha denunciato l’accaduto ma la polizia scientifica non avrebbe trovato tracce o impronte dei ladri.

Molto probabilmente i malviventi avrebbero utilizzato la canna fumaria di un ristorante per entrare nell’abitazione e, soprattutto, non si esclude il collegamento con il furto avvenuto la settimana scorsa al dirimpettaio della showgirl. In quell’occasione, infatti, sono stati portati via 200 mila euro.

Dalla casa di Samantha, invece, sono stati portati via gioielli e oggetti preziosi da due stanze. Tuttavia, i ladri si sarebbero fermati poiché in quel preciso istante è rientrata la donna in casa facendoli scappare. “Non si aspettavano che tornassi, forse pensavano che dovessi passare il fine settimana fuori città. Ma quando ti entrano in casa è una violenza vera e proprio. Entrano nel tuo rifugio. Ma poi penso che poteva andare anche peggio, che a casa poteva esserci mio figlio e capitare qualcosa di brutto” ha commentato la donna.

La conduttrice ha rivelato di non essere inesperta di furti poiché ne ha subiti due a Milano e uno a Roma. “Sono pronta a pagare un riscatto, mi sono stati portati via oggetti che hanno un valore affettivo enorme” ha concluso.