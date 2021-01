GFVip, svelata la data della finale e la prima finalista

Ieri sera è andata in onda la diretta del Grande Fratello Vip, uno dei più lunghi dal suo esordio in tv. Alfonso Signorini ha svelato ai concorrenti quando ci sarà la finale e ha decretato la prima finalista donna. Tuttavia, la notizia riguardate l’ultima puntata non è stata accolta calorosamente dagli inquilini, ma anche sui social si è scatenato il putiferio. Andiamo per gradi.

ALFONSO SIGNORINI SVELA LA DATA DELLA FINALE – Da giorni ormai girava la voce circa una data ipotetica per la finale del GFVip. Inizialmente, dall’esterno si pensava si concludesse il 26 febbraio; tanto che lo stesso Signorini spiegò ai concorrenti che il programma si sarebbe concluso proprio alla fine di febbraio, non menzionando però nessuna data. A quanto pare, la finale ci sarà il primo marzo!

La notizia non è stata accolta positivamente dai concorrenti, soprattutto quelli chiusi nella casa ormai da settembre. La stanchezza, più mentale che fisica, si fa sentire e lo stesso Tommaso Zorzi ha accusato diversi crolli dovuti all’ansia. Proprio quest’ultimo, reduce da una settimana molto pesante, ha ricevuto una sorpresa dal suo grande amico Francesco Oppini, il quale lo ha esortato a continuare fino alla fine per le sue grandi capacità di stare in tv.

Come se non bastasse, nemmeno i telespettatori hanno gradito questa notizia sull’ennesimo prolungamento. Su Twitter, infatti, è volato in tendenza l’hashtag #noprolungamentodelgfvip e tanti fan del programma stanno organizzando degli aerei per far sapere ai concorrenti che in realtà questo prolungamento è voluto solo dagli autori. Il pubblico ha notato la stanchezza dei concorrenti, in gioco sin dalla prima puntata.

DECRETATA LA PRIMA FINALISTA – Inoltre, nella puntata di ieri sera, Alfonso Signorini ha decretato la prima finalista donna di questa edizione. Le candidate erano: Stefania Orlando, Giulia Salemi, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana, Dayane Mello, si è acciuffata il primo posto per la finale, con grande sgomento da parte degli utenti del web, i quali avevano una preferenza per Stefania Orlando.