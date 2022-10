GFVip, svelata la data delle nozze di Francesca Cipriani: tutti i dettagli

Francesca Cipriani è pronta a convolare a nozze con Alessandro Rossi, imprenditore che abbiamo avuto modo di conoscere meglio l’anno scorso durante il Grande Fratello Vip. Novella 2000 ha svelato la data del matrimonio e altri dettagli sulla festa, conosciamoli insieme.

La data del matrimonio e l’Iban

Il noto giornale di gossip ha anticipato che la cerimonia si terrà il 3 dicembre, quindi tra meno di due mesi la showgirl pronuncerà il fatidico sì all’imprenditore. Uno dei testimoni di nozze, come già anticipato in un altro articolo, sarà Alfonso Signorini, il quale ha assistito alla proposta di matrimonio proprio in diretta dalla casa del GFVip.

Inoltre, sulle partecipazioni si scorge l’Iban per il regalo, come ha svelato The Pipol Gossip: “Se volete farci un regalo, caricate il nostro iban!”. Subito si è scatenata l’ironia sui social ma la coppia non è né la prima né l’ultima ad utilizzare questo metodo. Da qualche anno a questa parte, infatti, sono tante le coppie di sposi che hanno deciso di optare per l’Iban, un metodo più veloce e sicuro rispetto alle classiche buste.

Location e invitati

La festa si terrà a Roma in un castello alle porte della Capitale con amici e parenti. Tanti gli ex colleghi del GFVip: Raffaella Fico, le sorella Selassié, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Federica Calemme, Giucas Casella e Katia Ricciarelli. Questo vuol dire che il nuotatore rivedrà l’ex fidanzata proprio in occasione del matrimonio della Cipriani.

Il menù? “Cucina italiana al 100%” ha sottolineato Francesca, la quale ha spiegato che le pietanze rappresenteranno diverse regioni d’Italia. Non ci resta, quindi, che attendere il lieto evento.