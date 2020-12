GFVip, Taylor Mega prima e dopo: ecco la trasformazione negli anni

Taylor Mega è una delle influencer più seguite in Italia, la quale ha aumentato il suo seguito soprattutto dopo l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia, parecchi anni fa la ragazza era totalmente diversa e sul web stanno girando parecchie foto a riguardo. PER VEDERE LE FOTO DI TAYLOR MEGA CLICCA QUI.

LA CARRIERA DI TAYLOR MEGA – L’influencer è anche una nota modella e opinionista in tv. Taylor Mega ha avuto anche degli screzi con Barbara D’Urso, colosso di Mediaset, e questo le è costato un momentaneo allontanamento dai suoi salotti. Tutto questo perché l’influencer pubblicò delle foto contro una volante dei carabinieri che fece infuriare la D’Urso.

Ad oggi, Taylor Mega conta più di 2 milioni e mezzo di follower su Instagram, dove si mostra durante gli allenamenti e dà consigli utili su come mantenersi in forma. Ma com’era prima Taylor? Molto diversa da come appare oggi.

LA TRASFORMAZIONE NEL CORSO DEGLI ANNI – Se oggi Taylor Mega appare come una bomba sexy, qualche anno fa la situazione era molto diversa. La ragazza, in passato, aveva delle labbra meno carnose rispetto ad ora, ma in generale sembrerebbe essere diventata una persona totalmente irriconoscibile.

Tuttavia, bisogna ricordare che purtroppo Taylor ha sofferto per un po’ di tempo di tossicodipendenza, che sicuramente non l’ha aiutata fisicamente. Nel corso degli anni, però, pare che la ragazza si sia sottoposta ad interventi chirurgici, almeno alle labbra e, come scrivono alcuni follower, anche al naso. “Beh nella prima è tipo di almeno 10 anni fa ed era tossicodipendente, ovvio che cambi, si vede che è lei ma si vede pure che l’unica cosa ritoccata in viso sono le labbra, ovviamente truccata bene e pettinata bene fa tutta un’altra scena…” scrive un utente su Instagram.