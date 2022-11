GFVip, Taylor Mega su Giaele De Donà e Alberto De Pisis: “Con lei grande attrazione. Lui sempre stato gay”

Taylor Mega è stata intervistata nel programma Turchesando, condotto da Turchese Baracchi. Per l’occasione, l’influencer e modella ha fatto importanti rivelazioni sul suo rapporto con Sofia Giaele De Donà e Alberto De Pisis, attualmente nella casa del GFVip. Ecco cosa ha dichiarato.

Forte attrazione con Giaele

Sul suo rapporto con Giaele, Taylor ha dichiarato: “Con Sofia è nata una grandissima attrazione. Io l’ho conosciuta in Sicilia con il suo Brad che a quel tempo non era suo marito. Sono rimasta colpita dal suo carattere e dalla sua personalità. Abbiamo mantenuto un buon rapporto. Quest’estate siamo andate a Capri insieme e lì è scattato qualcosa. Non si può però chiamare tradimento perché è una relazione aperta. Non è durato molto”.

Alberto De Pisis? Taylor non ha dubbi

“Allora Alberto è una persona stupenda, mi dispiace che non riesce ad uscire. Sta uscendo bene però lui è molto da palcoscenico ma non riesce ad esprimersi al 100%. Alberto è sempre stato gay. Poi ad un certo punto eravamo a Cortina anni fa e non so, ci siamo guardati ed è sbocciato qualcosa. Per me è stato molto imbarazzante perché sapevo che era gay, che non era andato con nessuna donna.

Non sapevo come affrontare la cosa. Ho cercato di capire se provasse lo stesso interesse e ho capito che c’era qualcosa. Mi sono dichiarata ed è nata questa storia durata due mesi. Diciamo che lui ha detto che gli ho preso la mano, però io l’ho messa in un punto specifico. La storia è romantica, il passaggio un po’ meno. Poi è finita perché sono una ragazza particolare, è rimasto dell’affetto, sono sempre gelosa un po’ di lui” ha dichiarato la donna.

La relazione con Tony Effe e su Flavio Briatore

“È una situazione un po’ così. Tony è un ragazzo stupendo ma forse siamo in un momento di vita in cui non siamo al 100%. Io sono stata innamorata di Tony, sono 4 anni che andiamo avanti con questo tira e molla, ci siamo fatti male, è una situazione difficile” ha detto Taylor.

Infine, su Flavio Briatore: “L’ho visto a Porto Cervo quest’estate, l’ho salutato e stop. Quando ripenso a 5 anni fa penso “cosa avevo nella testa”? Se tornassi indietro lo rifarei però oggi, proprio oggi non lo rifarei”.