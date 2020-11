GFVip, Teresa Langella su Pierpaolo Pretelli: “Il classico bravo ragazzo, forse troppo”

La storia tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sta appassionando tutti gli amanti del Grande Fratello Vip. Pretelli non è totalmente estraneo al mondo della tv poiché ha partecipato come tentatore a Temptation Island, ha fatto il velino per Striscia la Notizie e ha partecipato a Uomini e Donne, seppur per poco tempo.

PIERPAOLO PRETELLI CORTEGGIA TERESA LANGELLA – Pierpaolo ha partecipato al dating show per corteggiare l’ex tronista napoletana, Teresa Langella. Tuttavia, il ragazzo arrivò tardi rispetto agli altri corteggiatori e Teresa Langella aveva già avviato due percorsi con Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso, il quale fu scelto.

A mettere fine alla loro conoscenza, ci penso proprio Pretelli, il quale dichiarò che non era scattata la scintilla e che Teresa era molto più presa da altri corteggiatori. Teresa Langella è tornata a parlare del suo ex corteggiatore a Uomini e Donne magazine.

LE PAROLE DI TERESA LANGELLA – La ragazza è stata molto chiara nell’esprimere cosa pensa di Pierpaolo Pretelli e del suo percorso come gieffino all’interno della casa. Teresa Langella ha esordito dicendo che Pierpaolo è il classico bravo ragazzo, “forse troppo” ha aggiunto l’ex tronista. Non è finita qui, perché Teresa ha commentato il suo percorso e secondo il suo punto di vista, Pierpaolo non la sta vivendo bene.

“Purtroppo Pierpaolo, secondo me, all’interno del reality non sta dimostrando di avere tanto carattere e a tratti è troppo remissivo” ha concluso Teresa Langella. Insomma, l’ex tronista non ha un parere del tutto positivo sul suo ex corteggiatore.