GFVip, Teresanna Pugliese è una nuova concorrente del programma

Lunedì sera Alfonso Signorini ha presentato tre nuove concorrenti che entreranno nella casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia, non conosciamo ancora il loro destino. Una di loro è un volto molto noto della tv italiana: stiamo parlando di Teresanna Pugliese.

GLI ESORDI IN TV – Teresanna è apparsa per la prima volta in tv alla corte di Maria De Filippi. La ragazza ha partecipato a Uomini e Donne per corteggiare Samuele Nardi. La Pugliese, però, partecipò nuovamente in veste di tronista e poi di nuovo corteggiatrice di Francesco Monte, il quale scelse proprio lei. La loro storia d’amore durò circa un anno e mezzo, prima che Teresanna scoprì il tradimento di Francesco con Cecilia Rodriguez. Ora La ragazza è influencer e partecipa come opinionista nei salotti di Barbara D’Urso.

UN NUOVO AMORE PER TERESANNA – Dopo la storia naufragata con Francesco Monte, Teresanna ha ritrovato la felicità accanto ad un altro protagonista di Uomini e Donne, Giovanni Gentile, con il quale è convolata a nozze e avuto uno splendido bambino, Francesco.

TERESANNA FIGLIA D’ARTE – Teresanna Pugliese ha 31 anni, è di Napoli ed è la figlia di Paola Liguori, famosa attrice partenopea. La donna trovò il successo nel cinema italiano degli anni ’80, dove interpretò La Diva nel film di Federico Fellini “Intervista” del 1987. Dopo quella fortunata parte, pare che la Liguori si sia allontanata dal mondo dello spettacolo. Teresanna, infatti, deve aver ereditato la passione per il teatro e il cinema proprio dalla madre.

TERESANNA APPRODA AL GRANDE FRATELLO VIP – Come vi abbiamo anticipato, Teresanna Pugliese è approdata al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La ragazza si è presentata come “una che non le manda a dire” ed è pronta a sconvolgere gli equilibri della casa. La ragazza ha intenzione di smascherare Adriana Volpe ma incontrerà alcuni fantasmi del passato, come Paola Di Benedetto, ex proprio di Francesco Monte.