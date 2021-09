GFVip, Tommaso Eletti infrange il regolamento: oggetto fuori dalla casa

Tommaso Eletti, seppur per poco, ha avuto un forte impatto su questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini. Il ragazzo, ex volto di Temptation Island, non ha superato la nomination ed è stato eliminato lo scorso venerdì. Tuttavia, pare abbia infranto le regole del gioco, vediamo cosa è successo.

ELETTI PORTA VIA UN OGGETTO DALLA CASA – L’ex fidanzato di Valentina Nulli Augusti, la quale sembrerebbe essere molto amata dal web, ha portato fuori dalla casa un messaggio. Nello specifico, un bigliettino con una dedica romantica. Questo oggetto appartiene a Gianmaria Antinolfi, ex fidanzato di Soleil, il quale pare abbia una frequentazione in corso con una ragazza di nome Greta.

Tommaso Eletti ha così deciso di contattare quest’ultima e farle recapitare il messaggio, complice anche la paura di Antinolfi di perderla. Greta ha pubblicato lo screenshot dei messaggi, il quale è stato ripreso da Amedeo Venza. Quest’ultimo, infatti, la definisce pseudo-fidanzata ed effettivamente tutti i torti non li ha.

Sebbene Gianmaria abbia professato i suoi sentimenti per Greta, quest’ultima ieri sera in diretta ha ammesso di non amarlo. Infatti, la ragazza si è presentata in studio per difenderlo dagli attacchi di Soleil Sorgé ma, allo stesso tempo, ha ammesso di non amarlo ancora.

Gianmaria Antinolfi, quindi, si è ritrovato da una parte un’agguerrita Soleil e dall’altra la sua fidanzata che di fatto forse fidanzata non è. L’imprenditore in questi giorni, infatti, aveva espresso il suo timore nei confronti di Greta, per tutto quello che avrebbe potuto vedere nel reality. Timori che poi si sono rivelati veritieri. Come finirà questa storia?