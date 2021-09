GFVip, Tommaso Eletti vuole abbandonare la casa?

Tommaso Eletti, a detta degli utenti social, non è stata una grande rivelazione all’interno del GFVip. Il programma è iniziato ormai da una settimana ma il 21enne romano non si è particolarmente esposto. Addirittura ha detto di non sentirsi a proprio agio: cosa accadrà? Abbandonerà il gioco o si farà mandare in nomination?

ELETTI VUOLE ABBANDONARE LA CASA? – L’ex protagonista di Temptation Island e Francesca Cipriani attualmente sono al televoto e questa sera scopriremo chi andrà definitivamente in nomination per venerdì prossimo. Tuttavia, sembrerebbe che Tommaso sia pronto ad abbandonare la casa poiché non si è scomposto minimamente nel sapere di essere a rischio eliminazione.

“Qua dentro non mi sento a mio agio, non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro un posto. Qualcuno si sente sicuramente più a suo agio di me, quindi.. Io qua non mi sento a mio agio. Ma non con le persone, eh. Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto mai a casa, sto sempre a giro” ha infatti detto Tommaso ai suoi compagni di avventura.

CLARISSA CONOSCEVA IL 21ENNE – La principessa Clarissa Hailé Salassié ha rivelato agli inquilini di conoscere Tommaso. I due, infatti, sono andati a scuola insieme, nello specifico alle elementari. “Le scuole americane a Roma sono solo tre. A Tommaso l’hanno cacciato poi” ha detto la principessa.

A quel punto, Soleil Sorgé è intervenuta ironicamente: “Andavate alle elementari insieme? Ma dai che bello! Come fai a farti cacciare in terza elementare in una scuola americana poi!?”.