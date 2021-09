GFVip, Tommaso Zorzi chiude il profilo Instagram: “Tornerò”

Tommaso Zorzi, influencer e presentatore, è da poco sparito da Instagram. Il ragazzo ha spiegato le motivazioni su Twitter lasciando i follower senza parole. Vediamo cosa è successo al 26enne.

VIA DA INSTAGRAM – Nelle scorse ore, alcuni follower hanno segnalato che il profilo di Tommaso fosse sparito. Poco dopo, l’influencer ha deciso di spiegare il motivo di questa sparizione ovvero la decisione di disattivare il suo account temporaneamente. Cosa sarà successo?

A quanto pare, il profilo di Zorzi ha subito un attacco hacker che l’ha costretto a disattivarlo per risolvere il problema. Tommaso ha poi spiegato su Twitter i motivi della sua assenza per tranquillizzare i follower che avevano notato il suo abbandono.

“Ragazzi a causa di un attacco hacker ripetuto, ho chiuso in maniera precauzionale e temporanea il mio account Instagram. Torno presto” ha scritto su Twitter il giovane presentatore di Drag Race Italia. Insomma, qualcuno ha deciso di mettergli i bastoni tra le ruote. Tuttavia, non è il primo influencer a subire danni sui social.

Anche Natalia Paragoni, infatti, è stata costretta a chiudere per un paio di ore il suo profilo Instagram poiché vittima di attacco di bot che le faceva aumentare i follower a dismisura. Qualcuno quindi ha deciso di far passare un brutto quarto d’ora agli influencer. Cosa sarà successo? Già alcuni giorni fa, proprio Tommaso aveva denunciato le politiche adottate dai social per tutelare gli utenti, spiegando di essere come “il far west”.