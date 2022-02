GFVip, Tommaso Zorzi fermato dalla polizia racconta su Instagram: “Fa ridere ma anche riflettere”

Tommaso Zorzi, influencer e conduttore milanese, si è reso protagonista di un episodio alquanto singolare in queste ore. Il vincitore della scorsa edizione del GFVip, infatti, ha deciso di raccontare su Instagram quanto accaduto, un po’ per far ridere ma anche per far riflettere i suoi quasi 2 milioni di follower.

Fermato dalla polizia

Come in molti ormai sapranno, Zorzi adora vestire alla moda sfoggiando outfit pazzeschi e accessori di lusso. La cosa che sconvolge (ancora!) alcune persone è che lui sia un uomo al quale piace passeggiare con borse e accessori considerati femminili. Fatta questa premessa, vediamo cosa è accaduto al giovane rampollo milanese.

Girovagando per la sua Milano, l’influencer è stato fermato da tre poliziotti, i quali hanno iniziato a fargli domande insistenti sulla sua borsa. Probabilmente gli agenti pensavano che il giovane avesse derubato qualcuno, una donna forse. L’episodio si è concluso con un lieto fine ma Tommaso ha dichiarato su Instagram: “Voglio dire, fa ridere ma fa anche riflettere”.

Domande scomode

Il giovane conduttore ha raccontato ai suoi follower per filo e per segno tutte le domande fatte dagli agenti. “Mi hanno fatto una serie di domande supponendo che essendo io un uomo e avendo una borsa, la borsa fosse rubata. Sono scioccato. Pronto 2022? I maschietti possono avere le borsette senza avere scippato una” ha sottolineato il giovane.

A quel punto, l’influencer ha fatto il punto della situazione invitando gli stessi agenti a portare avanti le indagini sul furto avvenuto in casa sua. Qualche mese fa, infatti, Zorzi è stato totalmente derubato nella sua casa e i ladri gli hanno sottratto almeno una ventina di borse: “Già che sono sul caso di gente che ruba borse, a me personalmente ne hanno rubate una ventina poco tempo fa. Quindi se potessero procedere con delle indagini che hanno un senso e non per strada anche meglio“.