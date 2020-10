GFVip, Tommaso Zorzi scopre di essere stato fidanzato con un attore porno

Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, uno dei più amati. Ironico, pungente e capace di creare dinamiche, l’influencer sembrerebbe essere a suo agio all’interno del reality ed è per questo che è la vera star del programma.

Zorzi si può amare o odiare ma è innegabile che sia una vera macchina da guerra per i reality. Il ragazzo, durante le nomination per l’immunità, ha totalizzato il 40% dei voti, un risultato mai visto prima. Forse è per questo motivo che in casa qualcuno stia provando a fargli terra bruciata.

TOMMASO ZORZI FA UNA SCOPERTA PRIMA DI ENTRARE NELLA CASA – Prima di intraprendere la sua avventura all’interno della casa del GFVip, Tommaso Zorzi ha raccontato ai suoi fan una scoperta fatta qualche giorno prima. Durante la sua permanenza ad Amsterdam, l’influencer ha svelato di essere stato fidanzato con un ragazzo di nome Franco, il quale lavorava in un negozio di animali.

Tuttavia, Franco nascondeva un grande segreto: in realtà faceva l’attore porno sotto lo pseudonimo di Titus e Zorzi l’ha scoperto molto tempo dopo grazie ad un suo amico. “Mai più sentito con questo Franco se non mi ricordo che aveva un tatuaggio rotondo, un Mandala, sul braccio. Stasera un mio amico mi manda un link ad un video porno ed io inizio a guardarlo, non capendo perché mi avesse mandato quella cosa” ha dichiarato il ragazzo prima di entrare nella casa.

“Non voglio spoilerare la trama però lui è ammanettato sul letto e dopo arriva un signore ed il buon Franco… Va beh, sono stato tre mesi con un pornostar senza saperlo e mentre il buon Franco era ammanettato io ero fuori con il suo cane” ha concluso Tommaso Zorzi ironicamente.