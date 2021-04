GFVip, Tommaso Zorzi si sfoga sui social: “Come mai sono single da così tanto tempo?”

Tommaso Zorzi è sicuramente il protagonista indiscusso del gossip in questo periodo. Dopo aver vinto il Grande Fratello Vip, per lui si sono aperte tantissime porte, soprattutto Mediaset. L’influencer milanese in queste ultime ore si è sfogato con la sua solita ironia su un argomento molto delicato: l’amore.

ZORZI SI SFOGA: “COME MAI SONO SEMPRE SINGLE?” – L’influencer non ha mai nascosto di essere single da diverso tempo e di essere un po’ sfortunato in amore. Infatti, in queste ultime ore, Tommaso Zorzi si è sfogato, con la sua solita ironia, su Instagram chiedendo ai follower come fosse possibile essere ancora single.

Successivamente, il ragazzo ha spiegato di essere da solo per un po’ e di soffrirne alcune volte. Il problema non è molto il non saper stare da soli, quanto la mancanza di avere una persona accanto nei momenti di spensieratezza e in quelli difficili. Tommaso ha poi aggiunto che questa è un argomento su cui scherza molto, ma sta iniziando a pesargli.

Durante il suo sfogo, il ragazzo ha ammesso di essere leggermente invidioso di alcune coppie, soprattutto quelle che si supportano a vicenda e vivono la quotidianità in serenità. “Perché sono ancora single? Ci rido e ci scherzo ma inizia un po’ a pesarmi” ha iniziato Tommaso su Instagram.

“Ad esempio ieri sera, la domenica sera, da solo sul divano ad un certo punto una tristezza, volevo sparami. Un senso di non appartenenza, un senso di desolazione, un senso di isolamento e non realizzazione” ha commentato Zorzi. I follower ovviamente hanno espresso la loro vicinanza. Per vedere le storie cliccate qui.