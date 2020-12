GFVip, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “C’è già stato qualcosa”

La curiosa amicizia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, sta interessando tutti gli inquilini soprattutto Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, inseparabili amici autorizzati ad indagare da Alfonso Signorini. Come staranno le cose tra i due giovani ragazzi? Secondo Zorzi ci sono dei precedenti.

STEFANIA ORLANDO E TOMMASO ZORZI STUDIANO LA COPPIA – Nel corso della scorsa diretta, Alfonso Signorini ha chiamato in confessionale Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Il conduttore ha chiesto “alle due pettegole della casa” cosa ne pensassero di questa nuova coppia che proprio coppia non è. Tommaso e Stefania sono stati incaricati di indagare su questo strano rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e di recente, i due hanno discusso della cosa.

Appartati in un angolo della casa, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno commentato il rapporto tra Giulia e Pierpaolo, i quali sembrerebbero sempre più vicini. Secondo l’influencer milanese, i due avrebbero già avuto qualche “momento” all’insaputa di tutti. “Qui gatta ci cova. Per me c’è già stato qualcosa” ha confessato Zorzi alla Orlando.

GIULIA SALEMI INFASTIDITA DAI CONTINUI COMMENTI – Ad un certo punto, Giulia Salemi si è avvicinata ai due che stavano chiacchierando e Tommaso Zorzi ha cercato di estrapolarle qualche informazione in più. La Salemi, però, è sembrata infastidita dalle continue domande sul suo conto e ha cercato di tenere a freno le voci spiegando che tra lei e Pierpaolo Pretelli c’è solo una bella amicizia.

Tuttavia, Tommaso ha cercato di metterla alle strette dicendole: “Amore non puoi negare l’evidenza, siete sempre appiccicati… Non c’è niente di male“. La modella italo-persiana ha risposto: “Ci troviamo bene, parliamo, siamo amici e fine. Niente di più niente di meno”. Stefania Orlando, grande amica di Giulia Salemi, ha cercato di spiegare il suo punto di vista sulla questione, tirando in mezzo (senza fare nomi) anche la sua ex storia con Francesco Monte: “Ha delle reticenze per l’esperienza passata. Lei è molto frenata”.